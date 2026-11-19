باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وب‌سایت «میدل ایست آی» به نقل از سه مقام غربی آگاه گزارش داد که عربستان سعودی در جریان نشست‌هایی که این هفته در ریاض برگزار کرده، از شرکای غربی خود خواسته است برای کمک به این کشور در جنگ علیه یمن، ارسال تسلیحات را افزایش دهند.

این مقام‌ها توضیح دادند که ریاض در شرایطی که خود را برای یک درگیری طولانی‌مدت آماده می‌کند، به دنبال دریافت تسلیحاتی برای «بازدارندگی» در برابر حملات یمن است. یکی از این مقام‌ها به این وب‌سایت گفت: «عربستان سعودی در مرحله بررسی قرارداد‌های تسلیحاتی قرار دارد.»

گسترش تلاش‌های ریاض برای تسلیحاتی شدن

بر اساس این گزارش، تلاش‌های ریاض برای فعال کردن متحدانش در منطقه غرب آسیا که تحت چارچوب «پیمان مکه» قرار دارند نیز گسترش یافته است.

هفته گذشته، هیاتی سعودی مسئول خرید‌های تسلیحاتی به ریاست بندر الخریف، رئیس منصوب‌شده سازمان کل صنایع نظامی عربستان، به ترکیه سفر کرد و با هالوک گورگون، رئیس سازمان صنایع دفاعی ترکیه، دیدار داشت. ده‌ها شرکت سعودی نیز در این هیات حضور داشتند.

یک مقام ترکیه‌ای نیز به میدل ایست آی گفت که آنکارا تمام تلاش خود را برای حمایت از ریاض از طریق تامین تجهیزات به کار می‌گیرد؛ اقدامی که وی آن را نشانه‌ای از همبستگی توصیف کرد.

همچنین یک مقام منطقه‌ای اعلام کرد که عربستان به دنبال دستیابی به هرگونه تسلیحات موجود در بازار، از جمله سامانه‌های پدافند هوایی کوتاه‌برد برای مقابله با پهپادهاست.

در همین زمینه، این وب‌سایت با استناد به داده‌های موسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم گزارش داد که عربستان سعودی در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۶.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به هزینه‌های نظامی اختصاص داده است.

مقام‌های غربی و منطقه‌ای که با میدل ایست آی گفت‌و‌گو کرده‌اند، معتقدند تحرکات عربستان می‌تواند نشانه‌ای از احتمال تشدید تنش‌ها در یمن طی ماه‌های آینده باشد.

این وب‌سایت همچنین روز سه‌شنبه گزارش داده بود که ده‌ها مشاور نظامی آمریکایی برای کمک به هماهنگی سامانه‌های پدافند هوایی وارد عربستان شده‌اند. بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود برد کوپر، فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، نیز به این کشور سفر کند.

یمن به دستاورد‌های میدانی گسترده‌ای دست یافته است

خبرگزاری رویترز نیز روز گذشته گزارش داد که عربستان سعودی برگزاری رویداد‌های بزرگ بین‌المللی برنامه‌ریزی‌شده در خاک این کشور را لغو کرده و برگزاری آنها را دست‌کم تا پاییز سال ۲۰۲۷ به تعویق انداخته است. رویترز به نقل از منابعی گزارش داد که انتظار می‌رود جنگ تا سال آینده و حتی پس از آن ادامه یابد.

میدل ایست آی در ادامه گزارش خود اشاره کرد که نیروهای یمنی به دستاورد‌های میدانی گسترده‌ای دست یافته و فرودگاه‌های عربستان، تاسیسات انرژی و دفاتر شرکت‌ها را هدف قرار داده است؛ اقداماتی که به گفته این وب‌سایت، تلاش‌های ریاض برای معرفی عربستان به‌عنوان مقصدی امن برای سرمایه‌گذاری و گردشگری را تحت تاثیر قرار داده است.

این وب‌سایت پیش‌تر نیز در گزارشی ادعا کرده بود که نیرو‌های مسلح یمن عملیات نفوذ زمینی به داخل خاک عربستان انجام داده‌اند. پس از انتشار این گزارش، تاکر کارلسون، مجری و تحلیلگر رسانه‌ای آمریکایی، مدعی شد که نیروهای یمنی بخش‌هایی از خاک عربستان را «به اشغال خود درآورده است».

منبع: المیادین