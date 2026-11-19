باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گزارش سازمان غیردولتی «سوئیس‌اید» نشان می‌دهد که امارات در سال ۲۰۲۴ همچنان مقصد اصلی طلای قاچاق‌شده از آفریقا بوده است؛ این در حالی است که این کشور سال قبل از آن ادعا کرد که قوانین نظارتی خود را سخت‌گیرانه‌تر کرده است.

بر اساس این گزارش، امارات از جمله دبی که یکی از مراکز اصلی تجارت فلزات گران‌بها محسوب می‌شود، با وجود اجرای مقررات مربوط به «دقت لازم» (بررسی و احراز هویت و منشا طلا) در سال ۲۰۲۳، میزبان حدود ۴۱۳ تن طلای قاچاق‌شده از آفریقا به ارزش ۵۲ میلیارد دلار بوده است.

وزارتخانه‌های اقتصاد و امور خارجه امارات به درخواست خبرگزاری رویترز برای اظهارنظر درباره این گزارش پاسخی ندادند.

سوئیس‌اید اعلام کرد که مقررات مربوط به «دقت لازم» در امارات به افزایش شفافیت کمک کرده، اما بررسی‌های این سازمان نشان داده است که بیشتر پالایشگاه‌های طلای امارات یا به این مقررات پایبند نبوده‌اند یا تنها به‌صورت ناقص آنها را اجرا کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، وزارت اقتصاد امارات به سوئیس‌اید اعلام کرده است که ۱۳ پالایشگاه که حدود ۹۰ درصد از کل طلای پالایش‌شده در این کشور را تولید می‌کنند، در دسته «پایبند» یا «پایبند با انحرافات کم‌خطر» قرار گرفته‌اند. تحلیل سوئیس‌اید شامل بررسی ۲۴ پالایشگاه طلا در امارات بوده است.

این سازمان از امارات خواست اطمینان حاصل کند که تاجران طلا نیز در کنار پالایشگاه‌ها به مقررات مربوط به دقت لازم پایبند باشند، مجازات‌های عدم رعایت این مقررات را تشدید کند، بازرسی‌های گمرکی را افزایش دهد و شرکت‌ها را ملزم کند هویت تامین‌کنندگان طلای استخراج‌شده را افشا کنند.

در مقابل، احمد بن سلیم، مدیرعامل مرکز چندکالایی دبی، روز سه‌شنبه در جریان کنفرانسی درباره فلزات گران‌بها ادعا کرد که «روایت‌های نادرستی همچنان با هدف تخریب وجهه امارات و انتشار اطلاعات غیرواقعی درباره این کشور مطرح می‌شوند».

دبی یکی از مراکز مهم تجارت فلزات گران‌بها در جهان به شمار می‌رود و طلای واردشده از آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین را به بازار‌های مصرفی مانند هند و همچنین مراکز تجاری دیگری همچون سوئیس و هنگ‌کنگ متصل می‌کند.

منبع: المیادین