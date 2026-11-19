باشگاه خبرنگاران جوان - این عکس بارها دیده شده، اما داستان ثبت آن کمتر روایت شده است. عکاس برای دیدن و تصویربرداری از شهید ابراهیم همت به منطقه عملیاتی پنجوین در خاک عراق رفت؛ اما فرمانده لشکر ۲۷ را در میان نیروهایش تشخیص نداد.

او کنار تانکر آب از جوانی سراغ حاج همت را گرفت و تازه پس از پاسخ او فهمید با خود فرمانده صحبت می‌کند. وقتی دوربین را برای ثبت تصویر بالا آورد، همت به رزمندگان اشاره کرد و گفت چرا از این جوان‌های خوش‌تیپ عکس نمی‌گیرد؛ سرانجام دست باندپیچی‌شده‌اش را روی سینه گذاشت و همان لحظه به تصویری ماندگار تبدیل شد.