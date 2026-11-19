باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در اظهاراتی که از شبکه فاکس‌نیوز پخش شد، با اشاره به ایران گفت واشنگتن پس از اول ژانویه (جمعه، ۱۱ دی) «خواهد دید چه اتفاقی می‌افتد»؛ اما منظور خود از اهمیت این تاریخ را توضیح نداد.

ترامپ در جریان سفرش به چین گفت: «سال جدیدی در پیش داریم و خواهیم دید پس از اول ژانویه چه اتفاقی می‌افتد. اما آنها رفتار‌های نامناسبی داشته‌اند».

این اظهارات در پاسخ به پرسشی درباره گزارش شبکه سی‌ان‌ان مطرح شد که مدعی شده بود ایران قصد دارد یک «بمب کثیف» را در واشنگتن منفجر کند. بمب کثیف نوعی سلاح است که با استفاده از مواد منفجره متعارف، مواد رادیواکتیو را در محیط منتشر می‌کند.

ترامپ در پاسخ به این پرسش که آیا ساکنان پایتخت آمریکا باید نگران باشند، گفت: «فکر نمی‌کنم چنین باشد.» با این حال، در ادعایی بی‌اساس، بیان کرد که نشانه‌هایی وجود دارد که ایران «در حال بررسی تسلیحات شیمیایی و زیستی است».

او گفت: «نشانه‌هایی وجود دارد که ایران به دنبال گاز‌ها و تسلیحات زیستی است؛ چون ما آنها را از دستیابی به سلاح هسته‌ای محروم کرده‌ایم. سلاح هسته‌ای بسیار دشوارتر است و آنها اکنون به گازها، تسلیحات زیستی و چیز‌های دیگری فکر می‌کنند».

شبکه سی‌ان‌ان روز دوشنبه در گزارشی بی اساس و بدون ارائه مدرک، مدعی شد اطلاعات جدید دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد ایران در حال بررسی طرح‌هایی برای هدف قرار دادن مقام‌های ارشد دولت ترامپ در واشنگتن، با استفاده از بمب کثیف یا سلاح شیمیایی است.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز سه‌شنبه این گزارش را رد کرد و آن را «روایت رسانه‌ای ساختگی» خواند. او در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «کسانی که تجاوز علیه ایران را آغاز کردند، اکنون با تولید و انتشار اتهامات بی‌اساس، از جمله گزارش اخیر نیویورک‌تایمز و روایت رسانه‌ای ساختگی سی‌ان‌ان درباره بمب کثیف، درصدد فراهم کردن زمینه رسانه‌ای برای اهداف شوم خود هستند».

نمایندگی ایران در سازمان ملل نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد ایران استفاده از سلاح شیمیایی را تحت هر شرایطی غیرقانونی می‌داند و اتهامات مطرح‌شده را قاطعانه رد می‌کند.

ترامپ در ابتدا گفته بود که این موضوع را جدی می‌گیرد، اما مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا از وجود تهدید قریب‌الوقوع ابراز اطمینان نکرد.

در ادامه، مارک‌وین مولین، وزیر امنیت داخلی آمریکا نیز این گزارش‌ها را رد کرد و گفت معتقد نیست چنین تهدید فوری وجود داشته باشد.

پیش از این، وبسایت اکسیوس گزارش داده بود که «رومن گافمن» رئیس موساد در سفر اخیر خود به واشنگتن، به «جان راتکلیف» رئیس سیا و «استیو ویتکاف» نماینده ویژه ترامپ گفته است که تل‌آویو نگران تسلیحات شیمیایی ایران است. او در این سفر ادعا کرده که اطلاعاتی دارد که نشان می‌دهد ایران اخیرا فعالیت‌های مرتبط با تحقیق و توسعه تسلیحات شیمیایی را گسترش داده و آزمایش‌هایی نیز در این خصوص انجام داده است.

منبع: رویترز