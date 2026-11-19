باشگاه خبرنگاران جوان - احدالله فاضلی ظهر امروز در جریان سفر به شهرستان کوهدشت و در محل فرمانداری، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در راستای سیاست‌های جدید سازمان‌های توسعه‌ای استان، شهرستان کوهدشت به‌عنوان اولویت اصلی اکتشافات مواد معدنی غیرفلزی انتخاب شده و اعتبار ویژه‌ای برای توسعه مطالعات اکتشافی این منطقه اختصاص‌یافته است.

وی افزود: در فاز نخست مطالعات اکتشافی، ۱۵ میلیارد تومان اعتبار ویژه برای شهرستان کوهدشت در نظر گرفته شده که در صورت موفقیت فاز اول، این اعتبار قابل‌تمدید خواهد بود.

مدیرکل اکتشافات استان لرستان با اشاره به نتایج مطالعات اولیه عنوان کرد: ذخایر ارزشمند دولومیت با خلوص بالای ۱۸ درصد در دونقطه استراتژیک شهرستان شناسایی شده و باتوجه‌به اهمیت این ماده معدنی، پیگیری‌های مربوط به توسعه این بخش در دو حوزه وزارت صمت و شرکت ملی نفت به‌صورت هم‌زمان دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه عملیات پی‌جویی و اکتشافات جامع در سطح شهرستان کوهدشت از سال جاری به طور رسمی آغاز خواهد شد، تصریح کرد: این مطالعات باهدف شناسایی دقیق ظرفیت‌های زیرزمینی منطقه انجام می‌شود.

مدیرکل اکتشافات استان لرستان همچنین به موضوع ثبت جهانی ژئوپارک بین‌المللی شیرز اشاره کرد و گفت: مختصات دقیق محدوده این اثر طبیعی برای اداره کل میراث‌فرهنگی ارسال شده تا روند پیگیری ثبت جهانی آن با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع آبی منطقه خاطرنشان کرد: باتوجه‌به چالش کم‌آبی و افت سطح سفره‌های آب زیرزمینی در کوهدشت، مقرر شده هرگونه توسعه صنعتی و معدنی با هماهنگی شرکت آب منطقه‌ای انجام شود تا ضمن حفاظت از منابع آبی، فعالیت‌های کشاورزی شهرستان نیز آسیب نبیند.