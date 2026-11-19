باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدیمقدم - نادر توکلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در خصوص توزیع شیر بین دانشآموزان گفت: توزیع شیر در مدارس انجام شده است و تخصیص سبد رایانه سیاستها باید به سمت خرید تغذیه سالم برود.
به گفته وی، بیلبوردهای تبلیغاتی در سطح شهر تهران باید مجوزهای لازم در خصوص کالای سلامت محور را اخذ کنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران بیان کرد: کمبود سرانه بهداشتی به خصوص در شهرستانهای اطراف استان تهران یکی از مسائل پیش رو است.
توکلی ادامه داد: الگوی جمعیت شهری در شهرستانهای استان تهران نا متوازن است و در همین خصوص از نظر موارد بهداشتی برنامهریزیهای خوبی انجام شده است.