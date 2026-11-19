باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مهدی تارتار سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل پیکان، درباره بازگشت ملی‌پوشان پس از فیفا‌دی آبان‌ماه اظهار کرد: ما کاملاً با کادر فنی تیم ملی هماهنگ هستیم و این GPS‌هایی در تمرینات بازیکنان استفاده می‌کنند را چک کردیم و مشخص است که بازیکنان شرایط خوبی داشتند و هم مهدی محبی و مهدی زارع مشکلی ندارند. ضمن اینکه پیام نیازمند هم بازی آخر را انجام داد و شرایط خوبی دارد.

او درباره اینکه یک‌سری از بازیکنان سابق پرسپولیس بر این باورند که کادر فنی پرسپولیس ستاره‌های تیم را به خوبی مدیریت نمی‌کنند، بیان کرد: ما رختکن خوبی داریم و هیچ مشکلی نداشتیم. این حرف‌ها برای فضای بیرون است و بازیکنان هیچ مشکلی با هم ندارند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در پاسخ به این سوال که از اضافه شدن دستیار خارجی رضایت دارد؟ گفت: این موضوعات را باید سر فرصت تصمیم‌گیری کنیم. ما از کادر فنی‌مان راضی هستیم، انصافا زحمت می‌کشند و شب و روزشان را برای موفقیت پرسپولیس گذاشتند. در این بدنه کریم باقری نزدیک به ۱۵ سال است که هم سرمربی و هم دستیار بوده است. در کنار او وحید فاضلی همزمان با خودمان کار مربیگری را شروع کرده و سابقه بسیار خوبی داشته است. رضا جباری، علیرضا محمد و حسین اینانلو و یک بدنساز خارجی در کنار ما هستند و مشکلی از این بابت نداریم و اگر به جمع‌بندی برسیم به این مسئله فکر می‌کنیم.

او درباره اینکه بردن اسپیکر به محل تمرین و پخش شعار هواداران برای بازیکنان گفت: این یک ایده بود و من با همکارانم صحبت کرده بودم. با توجه به اینکه خیلی از بازیکنان ما سال اولی است که در پرسپولیس هستند و تجربه زیادی در این تیم ندارند، سعی کردیم این تجربه را در تمرینات اضافه کنیم و آمادگی هر چیزی را داشته باشیم تا در طول ۹۰ دقیقه با آرامش کار کنیم. فقط هدف‌مان همین بود و چیز دیگری نبود..

سرمربی پرسپولیس در پاسخ به این سوال که پس از اتفاقات چند روز اخیر شرایط روحی و روانی امیرحسین محمودی چگونه است؟ گفت: شرایط این بازیکن خوب است و مدیریت باشگاه هم گفتند که ما در جریان این موضوع نبودیم.

تارتار درباره حضور بازیکنان در فضای مجازی عنوان کرد: ما صحبت‌های لازم را در رختکن انجام می‌دهیم و در تمرینات صحبت می‌کنیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در واکنش به این موضوع که ابوالفضل جلالی در بازی فردا حضور ندارد و علیپور هم از ابتدا بازی نخواهد کرد، خاطرنشان کرد: خیلی جالب است که شما اینقدر دقیق خبر دارید. هیچ چیز دقیق مشخص نیست. اورونوف سرماخوردگی شدید دارد و جلالی هم در این بازی در لیست ما نیست.

او درباره حمایت هواداران از پرسپولیس تاکید کرد: من همیشه این را گفتم که هواداران عزیز ما هستند و با این شرایط اقتصادی کشور و مشکلاتی که دارند، به ورزشگاه می‌آیند و از ما حمایت می‌کنند. ما وظیفه سنگینی مقابل آنها داریم و در طول هفته این موضوع را به بازیکنان گوشزد می‌کنم که آنها باید خوشحال به خانه بروند. از هواداران خواهشی دارم؛ پرسپولیس تغییر نسل داده و مطمئن هستم که ۴-۵ سال آینده برای قهرمانی خواهد جنگید. از هواداران می‌خواهم که تا سوت پایان بازی از بازیکنان حمایت کنند. نام پرسپولیس از همه بزرگتر هست و به خاطر پرسپولیس از بچه‌ها حمایت کنند.

تارتار در پاسخ به این سوال که اگر اتفاقاتی که مدنظرش هست تا نیم‌فصل رخ ندهد، چقدر به قول و قرارهایش با هیئت مدیره باشگاه می‌تواند امیدوار بماند؟ گفت: سوال عجیبی پرسیدید و به بازی فردا ارتباطی ندارد. ما وظیفه‌مان این است که در زمین چمن با امکانات خوبی که در اختیارمان گذاشته شده است کار کنیم. وظیفه ما کار کردن در چمن است و بحث‌های مدیریتی را مدیریت انجام می‌دهد. تا الان مشکلی وجود نداشته است و ما باید روی مسائل فنی تمرکز کنیم.

سرمربی پرسپولیس در پایان گفت: من بار‌ها گفتم که باید طوری بازی کنیم و نتیجه بگیریم که هواداران‌مان خوشحال شوند. هواداران هم باید این را در نظر بگیرند که تمام بازیکنان که بازی می‌کنند، لباس پرسپولیس بر تن دارند و باید پرسپولیس را تشویق کنند.