باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه روز پنجشنبه تاکید کرد که مسکو به مدت هشت سال تلاش کرده است مناقشه اوکراین را از راه‌های مسالمت‌آمیز حل‌وفصل کند و افزود روسیه آغازگر جنگ نبوده، بلکه به دنبال پایان دادن به آن است.

پوتین همچنین گفت که رهبران کنونی اوکراین تمایلی به برقراری آتش‌بس ندارند، زیرا چنین اقدامی مستلزم برگزاری انتخابات در این کشور خواهد بود.

او در نشست خبری برای جمع‌بندی برنامه کاری خود در شهر شنژن چین گفت: «به نظر می‌رسد مقام‌های کنونی کی‌یف خواهان هیچ‌گونه آتش‌بسی نیستند، زیرا در این صورت مجبور خواهند شد فورا انتخابات برگزار کنند.»

پوتین افزود: «نظام کی‌یف هیچ انگیزه‌ای برای موافقت با آتش‌بس و فراهم کردن شرایط صلحی پایدار و بلندمدت ندارد؛ صلحی که همان‌طور که پیش‌تر گفتم، بر آینده متمرکز باشد. دقیقا همان چیزی که ما به دنبال آن هستیم. اگر مقام‌های اوکراین و حامیانشان این واقعیت‌ها را درک کنند، معتقدم امتیاز‌هایی که درباره آنها گفت‌و‌گو می‌کنیم و پیش‌تر به آنها اشاره کردم، محقق خواهد شد.»

رئیس‌جمهور روسیه همچنین گفت که در دیدار با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به کودتا در کی‌یف به‌عنوان منشا مناقشه اوکراین اشاره کرده است.

پوتین تاکید کرد: «در گفت‌وگوهایم با رئیس‌جمهور ترامپ و در چارچوب مذاکرات سه‌جانبه، یادآوری کردم که همه‌چیز از کجا آغاز شد. بحران اوکراین با یک کودتا، یعنی کودتای نظامی در کی‌یف، آغاز شد.»

پیوستن اوکراین به ناتو «خط قرمز» است

پوتین بار دیگر تاکید کرد که روسیه بار‌ها اعلام کرده پیوستن اوکراین به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) برای مسکو غیرقابل‌قبول است، اما به این هشدار‌ها توجهی نشده است.

او توضیح داد: «زمانی که اوکراین استقلال خود را به دست آورد، در اعلامیه استقلال این کشور بر بی‌طرف بودن آن تاکید شده بود. اما ناگهان کودتایی رخ داد و پس از تغییر قدرت، موضوع پیوستن به ناتو از سوی خود این ائتلاف و اوکراین مطرح شد.»

پوتین افزود: «هزار بار گفتیم صبر کنید و این کار را انجام ندهید، زیرا برای ما قابل‌قبول نیست؛ اما هیچ‌کس به نظر ما توجه نکرد.»

وعده پوتین برای پاسخ به حمله به پل کریمه

رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرد مسکو به حملاتی که پل کریمه را هدف قرار داده‌اند پاسخ خواهد داد و این پل نیز بازسازی خواهد شد. او همچنین گفت بخش ریلی پل تاکنون ترمیم شده است.

پوتین در عین حال تاکید کرد که پل کریمه صرفا برای اهداف غیرنظامی استفاده می‌شود و تجهیزات نظامی از طریق آن انتقال نمی‌یابد.

او گفت که امکان برقراری آتش‌بس جزئی در منطقه عملیات نظامی ویژه را با شورای امنیت روسیه بررسی کرده بود، اما پس از حملات نظام کی‌یف به پل کریمه، مسکو دیگر درباره این موضوع مذاکره نخواهد کرد.

پوتین افزود که روسیه در جریان حملات تلافی‌جویانه خود علیه مواضع اوکراین در سال جاری، درخواست‌هایی برای برقراری آتش‌بس دریایی یا توقف حملات به تاسیسات انرژی دریافت کرده است.

او در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اظهار داشت: «این موضوع (امکان برقراری آتش‌بس جزئی در منطقه عملیات نظامی ویژه) را با همکارانم در شورای امنیت مطرح کردم و از همه خواستم درباره آن فکر کنند و دوباره به این موضوع بازگردند. امیدوار بودم شاید بتوانیم درباره مسئله‌ای به توافق برسیم، اما پس از حملات به پل کریمه، دیگر مذاکره نخواهیم کرد.»

رئیس‌جمهور روسیه همچنین گفت تلاش برخی کشور‌ها برای وادار کردن مسکو به پذیرش مواضعی که قصد بازگشت از آنها را ندارد، از جمله در مسائل سرزمینی، بی‌فایده است.

پوتین افزود: «همه، چه ما و چه شرکایمان در مذاکرات برای پایان دادن به بحران‌ها، از جمله بحران اوکراین، باید واقعیت‌های موجود را مبنا قرار دهند.»

او در پایان اعلام کرد که کی‌یف ممکن است به این نتیجه برسد که پذیرش راه‌حل‌های میانه پیشنهادی طرف آمریکایی، گزینه مناسب‌تری است.

منبع: اسپوتنیک