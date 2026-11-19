باشگاه خبرنگاران جوان - با تلاش‌های مستمر و تعاملات سازنده اداره کل بیمه سلامت استان تهران و هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران، سازوکار اجرایی جدیدی به‌منظور کاهش چشمگیر هزینه‌های تأمین قطعات یدکی و تجهیزات کاشت حلزون شنوایی تدوین و عملیاتی گردید.

در همین خصوص، محمد غلام‌نژاد، مدیرکل بیمه سلامت استان تهران، با اعلام این خبر بر اهمیت استمرار خدمات درمانی و حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر تأکید کرد و افزود: «تأمین قطعات یدکی و هزینه‌های نگهداری تجهیزات کاشت حلزون، همواره دغدغه‌ای جدی برای خانواده‌ها به شمار می‌رفت؛ به‌ویژه آنکه نوسانات نرخ ارز و تغییر مبنای تخصیص ارز واردات این اقلام، در ماه‌های اخیر فشار مالی سنگینی را بر دوش خانواده‌های دارای فرزندان کم‌شنوا و ناشنوا تحمیل کرده بود.»

دکتر غلام‌نژاد با اشاره به برگزاری نشست‌های تخصصی مشترک میان کارشناسان این اداره کل، معاونت درمان وزارت بهداشت و هیات امنای صرفه‌جویی ارزی تصریح کرد: «با توجه به اینکه فرآیند درمان در حوزه کاشت حلزون صرفاً به عمل جراحی ختم نشده و پایداری کیفیت شنوایی و توانبخشی این عزیزان وابستگی تام به دسترسی مستمر و آسان به قطعات یدکی دارد، این اداره کل با همکاری شرکای راهبردی خود در نظام سلامت، راهکار نظام‌مندی را برای پوشش بیمه‌ای قطعات یدکی طراحی و نهایی نمود.»

مدیرکل بیمه سلامت استان تهران در تشریح جزئیات این مدل حمایتی جدید خاطرنشان کرد: «بر اساس توافقات صورت‌گرفته با شرکت‌های تأمین‌کننده مجاز، از این پس قطعات یدکی پروتز‌های حلزون شنوایی تا سقف‌های مصوب، تحت پوشش مستقیم بیمه سلامت قرار می‌گیرد. در این فرآیند، بخشی از هزینه‌ها مستقیماً از سوی سازمان بیمه سلامت پرداخت شده و مابه‌التفاوت آن نیز از محل منابع حمایتی «طرح تجهیزیار» تأمین می‌گردد تا سهم پرداختی بیماران و خانواده‌های آنان به حداقل ممکن کاهش یابد.»

وی در پایان ضمن قدردانی از همراهی و همکاری موثر هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران، تأکید کرد: «اداره کل بیمه سلامت استان تهران با تمام توان در کنار بیمه‌شدگان خاص و صعب‌العلاج ایستاده است و توسعه این حمایت‌ها را با هدف رفع دغدغه‌های مالی خانواده‌ها و تضمین استمرار نوای زندگی و امید در گوش کودکان این سرزمین، با جدیت و قاطعیت ادامه خواهد داد.»

منبع: بیمه سلامت استان تهران