باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص اخرین وضعیت اتوبوس‌های ۲۶ متری شهرداری تهران در گمرک گفت: این اتوبوس‌ها در نهایت با همکاری مسئولان گمرک ترخیص شدند و خوشبختانه این مرحله دشوار نیز پشت سر گذاشته شد.

وی افزود: ان‌شاءالله طی دو تا سه روز آینده یا حداکثر تا هفته آینده شاهد حضور دو اتوبوس ۲۶ متری سه‌کابین هوشمند در شهر تهران خواهیم بود.

سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به ویژگی‌های فنی این اتوبوس‌ها تصریح کرد: این اتوبوس‌ها کاملاً برقی هستند و قابلیت حرکت بدون راننده را نیز دارند. همچنین به سامانه هوشمند سیگنالینگ مجهز شده‌اند و هر دستگاه ظرفیت جابه‌جایی تا ۳۰۰ مسافر را دارد.

محمدخانی ادامه داد: این اتوبوس‌ها در واقع یک شیوه حمل‌ونقل انبوه‌بر محسوب می‌شوند که از نظر ظرفیت جابه‌جایی مسافر، میان مترو و اتوبوس‌های تندروی دوکابین قرار می‌گیرند؛ به این معنا که ظرفیت آنها از مترو کمتر و از اتوبوس‌های دوکابین موجود بیشتر است و می‌توانند به انتقال حجم بالای مسافران در خطوط تندرو کمک کنند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره زمان آغاز فعالیت این اتوبوس‌ها و مسیر تعیین‌شده برای آنها گفت: طبیعتاً این اتوبوس‌ها تا هفته آینده وارد تهران می‌شوند و پس از آن، مراحل نهایی آزمایش‌های فنی توسط کارشناسان و همکاران ما در حوزه حمل‌ونقل انجام خواهد شد تا در سریع‌ترین زمان ممکن وارد مسیر شوند.

سخنگوی شهرداری تهران تأکید کرد: امیدواریم پس از تکمیل آزمایش‌های فنی، این اتوبوس‌ها هرچه سریع‌تر به ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران اضافه شوند.