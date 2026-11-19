باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سیدحمیدرضا صانعی، معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری، مجید اخلاقی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی، و شماری از کارشناسان و مدیران صنعت هوانوردی درباره تأخیر پروازها، نظارت بر ورود هواپیماها و توقف بخشی از ناوگان MD در میز اقتصاد گفت‌وگو کردند.

حمید رضا صانعی معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری در میز اقتصاد درباره روند نظارت بر هواپیماهای ورودی توضیح داد: هواپیما پیش از ورود، بر اساس مدارک ارائه‌شده از سوی واردکننده یا شرکت هواپیمایی، پذیرش اولیه می‌شود؛ اما این پذیرش به معنای مجوز فعالیت نیست.

او گفت:پس از ورود، بازرسان صلاحیت پرواز سازمان هواپیمایی کشوری هواپیما را بررسی می‌کنند و تنها در صورت احراز الزامات، مجوز فعالیت صادر می‌شود. او افزود در مواردی هواپیماهای واردشده نتوانسته‌اند شرایط لازم را احراز کنند و از چرخه بهره‌برداری خارج شده‌اند.

وی درباره ناوگان MD گفت شرکت سازنده در سال ۲۰۲۳، پس از شناسایی ایرادی در پره‌های ردیف سوم و چهارم موتور، اصلاحیه‌ای صادر کرد. به گفته صانعی، در سال‌های گذشته برای این موتورها روش جایگزین در نظر گرفته شده و مخاطرات آن به‌طور مستمر پایش شده است؛ اما ارزیابی کنونی نشان می‌دهد ادامه فعالیت بدون اجرای اصلاحیه دیگر قابل قبول نیست و باید اصلاحیه فنی انجام شود.

صانعی تأکید کرد ایمنی در صنعت هوانوردی خط قرمز است و نمی‌توان آن را به‌دلیل کاهش تعداد هواپیماها یا نگرانی درباره اشتغال کنار گذاشت.

مجید اخلاقی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی درباره علت برخی تأخیرهای پروازی گفت: در مواردی شرایط جوی، کاهش دید یا لغزندگی سطح فرودگاه اجازه پرواز نمی‌دهد و باید تا بهبود شرایط صبر کرد. به گفته او، بخش قابل توجهی از تأخیرها با هدف حفظ ایمنی مسافران انجام می‌شود.

اخلاقی با تأیید ضرورت رعایت الزامات ایمنی گفت ایمنی باید در چارچوب مدیریت ریسک و در کنار کارایی و اقتصاد پایدار صنعت بررسی شود. او افزود زمین‌گیر کردن هواپیماها می‌تواند ایمنی را حفظ کند، اما به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای عملیاتی و اقتصادی صنعت نیست؛ بنابراین باید ریسک‌ها مدیریت شوند، نه اینکه بحث به حذف کلی هواپیماها محدود بماند.

در ادامه، جواد رجبی، مدیرعامل یک شرکت هواپیمایی، با تأکید بر اینکه مسائل اقتصادی نباید در برابر ایمنی قرار گیرد، گفت شرکت‌ها در صورت صدور دستورالعمل یا اصلاحیه از سوی سازنده یا مرجع ذی‌صلاح، ملزم به رعایت آن هستند. او همچنین با اشاره به روند نوسازی ناوگان گفت بخشی از هواپیماهای خریداری‌شده در سال‌های گذشته همچنان در حال پروازند.

صدور ۸ مجوز روش جایگزین انطباق برای هواپیماهای MD از سال ۲۰۲۳ تاکنون

محمدرضا واقفی‌منش سرپرست دفتر صلاحیت پرواز سازمان هواپیمایی کشوری با تشریح آخرین تصمیمات این سازمان درباره عملیاتی ماندن هواپیماهای MD اعلام کرد: از سال ۲۰۲۳ تاکنون، هشت مرتبه روش جایگزین انطباق با امریه صلاحیت پروازی (AMOC) برای این هواپیماها صادر شده و در بررسی‌های اخیر نیز مجوز ادامه فعالیت برای ۱۲ موتور که مشمول محدودیت‌های اعلام‌شده نبوده‌اند، صادر شده است.

سرپرست دفتر صلاحیت پرواز سازمان هواپیمایی کشوری، در پاسخ به پرسشی درباره امکان طراحی راهکاری برای حفظ استانداردهای ایمنی، جلوگیری از خروج هواپیماهای MD از چرخه عملیاتی و کاهش فشار اقتصادی بر شرکت‌های هواپیمایی اظهار کرد: زمین‌گیر شدن هواپیماها به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی سازمان هواپیمایی کشوری مورد توجه قرار دارد، اما ایمنی پرواز و رعایت الزامات و استانداردهای هوانوردی نیز خط قرمز سازمان است.

وی با اشاره به صدور هشت مرتبه مجوز روش جایگزین انطباق با امریه صلاحیت پروازی (AMOC) از سال ۲۰۲۳ تاکنون، افزود: این مجوزها در چارچوب روش‌های جایگزین و تحت نظارت سازمان هواپیمایی کشوری صادر شده بود و میزان ریسک نیز در تمام این مراحل تحت کنترل قرار داشت.

واقفی‌منش ادامه داد: این روند تا ۳۱ شهریورماه ادامه داشت، اما اطلاعات و نشانه‌هایی که از سوی مراکز تعمیر و نگهداری موتور و همچنین سازندگان و مراکز مرتبط در اختیار سازمان قرار گرفت، نشان داد که ریسک استفاده از برخی موتورها روی هواپیماهای MD به میزان قابل توجهی افزایش یافته است؛ به همین دلیل، سازمان ناگزیر به اعمال محدودیت و جلوگیری از ادامه فعالیت موتورهای مشمول این شرایط شد.

سرپرست دفتر صلاحیت پرواز سازمان هواپیمایی کشوری با تأکید بر اینکه محدودیت اعمال‌شده شامل همه موتورهای هواپیماهای MD نبوده است، گفت: در واقع، تنها موتورهایی که مشمول شرایط و محدودیت‌های اعلام‌شده بودند، مجوز ادامه فعالیت دریافت نکردند.

وی خاطرنشان کرد: طی یک ماه گذشته، با بررسی مجدد مدارک و مستندات فنی موتورها، مشخص شد ۱۲ موتور مشمول محدودیت‌های مذکور نیستند و می‌توانند قابلیت عملیاتی داشته باشند؛ بر همین اساس، مجوز ادامه فعالیت این موتورها صادر شد تا امکان نصب آنها روی هواپیماها و بازگشت این هواپیماها به چرخه عملیاتی فراهم شود.