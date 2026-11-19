باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان امروز (پنجشنبه) در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با طرح درخواست مشترکی از تهران خواستند به بازرسان این آژانس اجازه دهد به تأسیسات هسته‌ای بمباران‌شده ایران دسترسی پیدا کنند.

چهار کشور غربی در بیانیه‌ای مشترک، ضمن اتهام‌زنی به ایران خطاب به هیئت ۳۵ عضوی حکام آژانس اعلام کردند: «باید برای همه اعضای این هیئت نگران‌کننده باشد که آژانس به مدت یک سال و نیم، تداوم آگاهی و نظارت خود بر ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران را که پیش‌تر راستی‌آزمایی شده بود، از دست داده است».

در ادامه این بیانیه، چهار کشور غربی اعلام کردند: «مدیرکل آژانس بار‌ها به‌روشنی اعلام کرده است که در حال حاضر هیچ دلیل فنی‌ای مانع دسترسی آژانس به تأسیسات هسته‌ای آسیب‌دیده نیست و بازرسان مدت‌هاست برای بازگشت به این مراکز آمادگی دارند. اکنون این ایران است که باید از این فرصت استفاده کند و مسیر خود را تغییر دهد».

ایران از زمان حملات نظامی به تاسیسات هسته‌ای در نطنز، فردو و اصفهان در تیر ۱۴۰۴، اجازه دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این مراکز هسته‌ای را نداده است. مهم‌ترین استدلال تهران این است که آمریکا به‌عنوان یکی از اعضای شورای حکام، به اطلاعات حاصل از بازرسی‌ها دسترسی خواهد داشت و تضمینی وجود ندارد که این اطلاعات برای شناسایی اهداف و حملات نظامی جدید علیه ایران استفاده نشود.

در همین راستا، ایران روز گذشته در بیانیه‌ای خطاب به کشور‌های عضو آژانس اعلام کرد که حملات و تهدید‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی و نگرانی از استفاده نظامی از اطلاعات بازرسی‌ها، مانع ازسرگیری عادی فعالیت‌های نظارتی آژانس در ایران است.

در این بیانیه آمده است: «هیچ تضمین محکم و قابل اتکایی وجود ندارد که اطلاعات به‌دست‌آمده از بازرسی‌ها، که آمریکا به‌عنوان یکی از اعضای شورای حکام ناگزیر از آن مطلع خواهد شد، برای انجام حملات بیشتر مورد استفاده قرار نگیرد».

افزون بر این، ایران، روسیه و چین در بیانیه‌ای مشترک تأکید کردند ازسرگیری بازرسی‌های آژانس در تأسیسات هسته‌ای ایران، منوط به «پایان کامل درگیری‌ها، رفع تهدید‌های حمله مجدد و ارائه تضمین برای تکرار نشدن حملات» خواهد بود.

منبع: رویترز