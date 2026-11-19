باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - پیکر مطهر یکی از شهدای عملیات تک دشمن در جزیره مجنون، پس از ۳۸ سال دوری از وطن، با حضور گسترده مردم و مسئولان در بوستان مطهری شیراز تشییع و به خاک سپرده شد؛ مراسمی که در آن نسل‌های مختلف مردم با شاخه‌های گل، پرچم و چشمانی اشک‌بار، از جوانی بدرقه کردند که نام و نشانش در گذر زمان گم شده، اما راه و آرمانش همچنان در حافظه مردم زنده است.

پنجشنبه برای بوستان مطهری شیراز روزی متفاوت بود؛ از ساعت‌های ابتدایی ظهر، مسیر‌های منتهی به این بوستان در حوالی میدان شهید عبدالله‌نژاد، به‌تدریج شاهد حضور مردمی بود که آمده بودند از میهمانی استقبال کنند که ۳۸ سال پیش در میدان نبرد جا مانده بود و اکنون پس از سال‌ها انتظار به خانه بازمی‌گشت.

جمعیت از خیابان‌ها و کوچه‌های اطراف به سمت محل برگزاری مراسم حرکت می‌کرد. در میان حاضران، چهره‌هایی از نسل‌های مختلف دیده می‌شد؛ پدران و مادران سالخورده، جوانان، نوجوانان و خانواده‌هایی که هر کدام به شکلی خود را برای حضور در این آیین آماده کرده بودند. عده‌ای پرچم در دست داشتند و گروهی با شاخه‌های گل آمده بودند؛ اما آنچه بیش از همه در فضای مراسم احساس می‌شد، سکوت و تأثری بود که در چهره بسیاری از حاضران موج می‌زد.

با نزدیک شدن به ساعت ۱۵، حجم جمعیت در خیابان‌های اطراف افزایش یافت و تردد خودرو‌ها با کندی انجام شد. بسیاری از شهروندان ترجیح دادند باقی مسیر را پیاده طی کنند تا خود را به محل تشییع و خاکسپاری برسانند.

۳۸ سال انتظار برای بازگشت از جزیره مجنون

در ادامه مراسم، سرهنگ پاسدار غلامعلی احمدی جابری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بقیه‌الله (عج) شیراز، با اشاره به مشخصات این شهید و چگونگی شهادت وی اظهار کرد: این شهید والامقام از رزمندگانی است که در جریان عملیات تک دشمن در سال ۱۳۶۷ در جزیره مجنون به شهادت رسید و هنگام شهادت تنها ۲۲ سال داشت.

او افزود: پیکر این شهید پس از ۳۸ سال دوری از سرزمین مادری، اکنون به کشور بازگشته و در شیراز آرام می‌گیرد.

احمدی جابری با اشاره به شناسایی‌نشدن هویت خانوادگی این شهید گفت: اگرچه هنوز نام و نشان خانوادگی این رزمنده مشخص نشده است، اما آنچه از او در تاریخ این سرزمین باقی مانده، ایستادگی و فداکاری در راه دفاع از میهن است.

او در جوانی و با اعتقاد به ضرورت صیانت از خاک وطن و ارزش‌های خود، در برابر دشمن ایستاد و جان خود را فدا کرد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بقیه‌الله (عج) شیراز، حضور مردم در آیین تشییع را نشانه استمرار پیوند نسل‌های مختلف با فرهنگ ایثار و شهادت دانست و اظهار کرد: استقبال مردم از این شهید، بیانگر زنده بودن ارزش‌هایی است که در سیره و منش شخصیت‌هایی همچون حضرت ابوالفضل العباس (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) تجلی یافته است.

او ادامه داد: شهیدانی که سال‌ها در گمنامی باقی می‌مانند، با بازگشت به میان مردم بار دیگر یاد و خاطره فداکاری‌های دوران دفاع مقدس را زنده می‌کنند و فرصتی برای بازخوانی ارزش‌های مقاومت و ایثار فراهم می‌آورند.

احمدی جابری همچنین حضور گسترده مردم در این مراسم را نشانه پایبندی آنان به آرمان‌های انقلاب و رهبری دانست و گفت: چنین اجتماعاتی در شرایط کنونی، پیام روشنی درباره استمرار روحیه مقاومت و مخالفت با سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی دارد.

شعار‌هایی که در فضای بوستان مطهری طنین‌انداز شد

هم‌زمان با ادامه مراسم، نوای مداحان اهل‌بیت (ع) در فضای بوستان مطهری طنین‌انداز شد. حاضران با زمزمه اشعار و مرثیه‌ها در سوگ شهید جوانی که پس از دهه‌ها به وطن بازگشته بود، به عزاداری پرداختند.

در این میان، حضور مادران و زنان شیرازی در اطراف تابوت جلوه ویژه‌ای به مراسم بخشیده بود. برخی با چشمانی اشک‌بار و برخی با شاخه‌های گل، به استقبال پیکری آمده بودند که اگرچه خانواده و هویت مشخصی از او در دست نبود، اما در این روز به اندازه یک شهر خانواده داشت.

با اوج گرفتن مراسم، شعار‌های «الله‌اکبر، خامنه‌ای رهبر»، «مرگ بر آمریکا»، «خونی که در رگ ماست، هدیه به رهبر ماست» و «مرگ بر اسرائیل» در فضای اطراف محل خاکسپاری شنیده شد و شرکت‌کنندگان دیدگاه‌های خود را درباره تحولات سیاسی و منطقه‌ای نیز بیان کردند.

شهردار شیراز: یاد این شهید باید در فضای شهر ماندگار شود

محمدحسن اسدی، شهردار شیراز، نیز در حاشیه این آیین با اشاره به جایگاه فرهنگی و اجتماعی مراسم تشییع شهدای گمنام اظهار کرد: بازگشت و تشییع این شهید، یادآور مفاهیمی همچون دفاع از مظلومان، پاسداری از آزادی و ایستادگی در برابر سلطه‌طلبی و تجاوز است.

او با اشاره به آنچه ماهیت استکبارستیزی انقلاب اسلامی خواند، افزود: تجربه تقابل با زیاده‌خواهی‌ها و اقدامات آمریکا، درک عینی‌تری از مفاهیمی که در ادبیات انقلاب درباره استکبار مطرح شده، در اختیار جامعه قرار داده است.

اسدی با اشاره به شرایط مردم غزه و واکنش نهاد‌های بین‌المللی به تحولات این منطقه بیان کرد: در شرایطی که مردم بی‌گناه غزه با دشواری‌های فراوان روبه‌رو هستند و برخی نهاد‌های بین‌المللی و کشور‌های دارای حق وتو در برابر این وضعیت سکوت کرده‌اند، ملت ایران همچنان بر باور‌های خود و وعده‌های الهی تأکید دارد.

شهردار شیراز با یادآوری حضور مردم در مقاطع مختلف دفاع از کشور خاطرنشان کرد: حضور امروز شهروندان در مراسم تشییع شهید گمنام، یادآور روحیه‌ای است که امام راحل درباره آگاهی، ایمان و ایستادگی مردم ایران بیان کرده بودند.

او در ادامه، حفظ نام و خاطره شهدا را از مسئولیت‌های مدیریت شهری دانست و گفت: شهرداری وظیفه دارد با اقدامات فرهنگی و عمرانی، زمینه ماندگاری یاد این شهیدان را در زندگی شهری فراهم کند.

اسدی افزود: تلاش خواهیم کرد با اجرای برنامه‌های فرهنگی مناسب و ایجاد نماد‌ها و یادمان‌های مرتبط در بوستان شهید مطهری، یاد این شهید و دیگر قهرمانان دفاع مقدس را برای نسل‌های آینده زنده نگه داریم.

او تأکید کرد: شهدا متعلق به همه مردم هستند و مدیریت شهری باید در حد توان خود برای حفظ حرمت و جایگاه آنان و پاسخگویی به مسئولیت اجتماعی در قبال این سرمایه‌های معنوی اقدام کند.

سه نقطه از فارس میزبان شهدای گمنام شد

آیین تشییع و خاکسپاری شهید گمنام در بوستان مطهری شیراز، تنها مراسم مرتبط با این مناسبت در استان فارس نبود و هم‌زمان چند شهرستان دیگر نیز میزبان پیکر مطهر شهدای گمنام شدند.

در سعادت‌شهر و پاسارگاد، مراسم تشییع و خاکسپاری از ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه در بوستان شهید گمنام واقع در بلوار مسجدالرسول (ص) برگزار شد و مردم این مناطق با حضور در مراسم، پیکر مطهر شهید را بدرقه کردند.

همچنین در شهرستان سرچهان و شهر حسامی، بوستان فدک از ساعت ۱۴ میزبان آیین تشییع و خاکسپاری شهید گمنام دیگری بود و مردم این منطقه نیز با حضور در مراسم، یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس را گرامی داشتند.

بر اساس اعلام ستاد برگزاری مراسم، برنامه استقبال و خاکسپاری شهدای گمنام در شیراز همچنان ادامه دارد و قرار است روز یکشنبه اول آذرماه، از ساعت ۱۹، آیین تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر یک شهید گمنام دیگر در موکب «عزیزم حسین (ع)» واقع در بلوار شهید چمران شیراز برگزار شود.

نامی که در شناسنامه نیست، اما در حافظه یک ملت باقی می‌ماند

پنجشنبه در بوستان مطهری، تنها یک مراسم تشییع برگزار نشد؛ بخشی از خاطرات تاریخی یک نسل بار دیگر در برابر چشم مردم قرار گرفت. شهیدی که در ۲۲ سالگی از خانه و خانواده جدا شد و در جزیره مجنون به شهادت رسید، پس از ۳۸ سال به شهری بازگشت که مردمانش شاید هیچ‌گاه او را ندیده بودند، اما در روز بازگشت، با او همچون یکی از نزدیکان خود وداع کردند.

برای بسیاری از حاضران، گمنامی این شهید نه نشانه فاصله، بلکه عاملی برای احساس نزدیکی بیشتر بود؛ چراکه او می‌توانست فرزند هر خانواده‌ای باشد، همرزم هر رزمنده‌ای یا همان جوانی که روزی با آرزوی دفاع از وطن راهی جبهه شد و دیگر بازنگشت.

اکنون بوستان مطهری شیراز به آرامگاه شهیدی تبدیل شده است که هویت شناسنامه‌ای‌اش همچنان ناشناخته مانده، اما قصه بازگشتش پس از نزدیک به چهار دهه، در حافظه شهر ثبت شده است.

او روزگاری در سکوت میدان نبرد به شهادت رسید و سال‌ها دور از چشم مردم ماند، اما سرانجام در میان جمعیتی که برای استقبال از او آمده بودند، آرام گرفت؛ مسافری از جزیره مجنون که پس از ۳۸ سال، دیگر در غربت نیست.