باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه کتاب‌گردی سی‌وچهارمین هفته کتاب و در جمع خبرنگاران درباره اثر تورم بر قیمت کتاب گفت: قیمت کتاب تابع کالا‌های مختلف مورد نیاز مردم قرار گرفته است. طبیعتاً تورم بر قیمت کتاب نیز تاثیر گذاشته است. وقتی فضای تورم بالا می‌رود، قدرت خرید مردم در حوزه کالا‌های فرهنگی کاهش پیدا می‌کند.

صالحی با اشاره به سختی‌های پیش‌روی کشور از جهت تامین و ترمیم نیاز‌های مردم افزود: به هر حال، در عرض چند ماه دو جنگ بزرگ بر کشور غالب شد و فشار‌های اقتصادی سنگین و محاصره دریایی بر ما تحمیل کردند. با این حال، دولت با وجود تمام مشکلات در تامین منابع ارزی، برای تامین کاغذ ۲۰ میلیون دلار ارز تخصیص داده است. مقداری کاغذ وارد شده و مسیر بخش دیگر واردات میسر خواهد شد. به همین دلیل در این ایام، کاغذ قیمت متعادل‌تری به خود گرفته است.

وزیر ارشاد در بخش دیگر صحبت خود با اشاره به برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب در خرداد ماه، برگزاری نمایشگاه کتاب استانی و نمایشگاه کتاب برای کتاب‌فروشان گفت: ما در این نمایشگاه یارانه‌هایی را تخصیص داده‌ایم. در دی ماه نیز که نمایشگاه حضوری کتاب برگزار می‌شود، یارانه‌هایی در نظر گرفته شده، که متفاوت‌تر از یارانه سال‌های قبل است، تا به قدرت خرید مردم کمک کند. هرچند معتقدیم این یارانه‌ها با بالا رفتن قیمت کتاب تناسب ندارد، ولی امسال به نمایشگاه‌ها تنوع بخشیده‌ایم.