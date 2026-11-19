باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارش‌ها حاکی از آن است که خبرنگارانی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را در سفر به چین همراهی می‌کردند، در اقدامی امنیتی و کم‌سابقه، هنگام بازگشت از این کشور مجبور شدند تلفن‌های همراه خود را در هواپیمای ریاست‌جمهوری تحویل دهند.

یک خبرنگار خبرگزاری فرانسه که در هواپیما حضور داشت، اندکی پس از برخاستن هواپیما از شنژن گزارش داد: «ساعت ۶:۴۵ عصر است و آماده پرواز می‌شویم. تلفن‌های همراه ما فعلاً به دلایل امنیتی گرفته می‌شود».

با این حال، توضیح بیشتری درباره علت این اقدام غیرمعمول ارائه نشد.

جکی هاینریش، خبرنگار شبکه فاکس‌نیوز و رئیس انجمن خبرنگاران کاخ سفید، گفت که در سفر قبلی ترامپ به چین در اردیبهشت، تلفن‌های همراه خبرنگاران جمع‌آوری نشده بود.

او همچنین با اشاره به این اقدام و تغییر محدودیت‌های پروازی بر فراز آلاسکا، این پرسش را مطرح کرد که آیا هواپیمای ریاست‌جمهوری آمریکا مستقیماً به سمت آمریکا بازمی‌گردد یا خیر.

منبع: رویترز