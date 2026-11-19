باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی امیری در مراسم تجلیل از موکب‌داران و دست‌اندرکاران تجمعات شبانه شیراز، با تسلیت درگذشت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی، از برگزارکنندگان و حاضران این برنامه‌ها قدردانی کرد.

استاندار فارس در این مراسم از آیت‌الله دژکام، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه شیراز، و همچنین فرماندهان سپاه فجر فارس، دبیر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، شهردار شیراز، مدیرکل صداوسیمای مرکز فارس، روحانیون، مداحان و موکب‌داران تشکر کرد.

او گفت: این تجمعات با مشارکت مردم و علاقه‌مندان، در ۲۶۴ شب برگزار شده است.

امیری با اشاره به نقش تشکل‌ها و نهاد‌های مردمی در تاریخ جمهوری اسلامی اظهار کرد: پس از پیروزی انقلاب، نهاد‌هایی شکل گرفتند که برخی از آنها در ساختار‌های دیگر کشور‌ها نمونه مشابهی نداشتند.

او بسیج، سپاه پاسداران، بنیاد شهید، بنیاد مسکن، جهاد سازندگی و کمیته‌های انقلاب اسلامی را از جمله این نهاد‌ها دانست و گفت: شکل‌گیری آنها با رویکرد و دیدگاه امام خمینی ارتباط داشت.

او افزود: بسیج و سپاه در دوران جنگ نقش مهمی ایفا کردند و جهاد سازندگی نیز در پیگیری اهدافی مانند محرومیت‌زدایی و توسعه مناطق دورافتاده اثرگذار بود.

استاندار فارس با اشاره به جنگ اخیر و حملات آمریکا و اسرائیل گفت: دشمن تصور می‌کرد می‌تواند در زمانی کوتاه به اهداف خود دست یابد، اما این محاسبات به نتیجه نرسید.

او اراده الهی، تدابیر رهبر معظم انقلاب و آمادگی نیرو‌های مسلح را از عوامل مؤثر در ایستادگی کشور برشمرد و به توان دفاعی ایران نیز اشاره کرد.

امیری تجمعات شبانه را یکی از جلوه‌های مشارکت مردمی توصیف کرد و گفت: این برنامه‌ها افزون بر حضور اجتماعی مردم، زمینه‌ای برای پشتیبانی معنوی از نیرو‌های مسلح فراهم کرده است. به گفته او، مشاهده همراهی مردم می‌تواند بر روحیه رزمندگان اثر بگذارد و به آنان نشان دهد که از حمایت جامعه برخوردارند.

او همچنین بر ظرفیت فرهنگی این تجمعات تأکید کرد و افزود: موکب‌ها و پایگاه‌های مردمی می‌توانند در تبیین ارزش‌های اسلامی و آرمان‌های انقلاب و افزایش آگاهی عمومی نقش داشته باشند.

استاندار فارس حفظ وحدت و انسجام ملی را ضروری دانست و گفت: اختلاف‌افکنی میان مردم و نیرو‌های مسلح از روش‌هایی است که دشمنان برای تضعیف کشور به کار می‌گیرند. او بر ضرورت مراقبت از همبستگی شکل‌گرفته در جامعه تأکید کرد.

امیری در بخش دیگری از سخنانش، میدان و مذاکره را دو موضوع مرتبط دانست و اظهار کرد: توان دفاعی کشور می‌تواند در جایگاه آن در مذاکرات اثرگذار باشد.

او افزود: تصمیم‌گیری درباره سیاست خارجی، جنگ و صلح در چارچوب ساختار‌های قانونی کشور انجام می‌شود و شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی دفاع در این زمینه نقش مشورتی دارند.

استاندار فارس در پایان خواستار پایبندی به رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب و پرهیز از اقدام خارج از چارچوب تصمیم‌گیری‌های رسمی شد و گفت: حفظ همدلی و حضور آگاهانه مردم برای تثبیت دستاورد‌های کشور اهمیت دارد.

منبع: استانداری فارس