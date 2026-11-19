باشگاه حبرنگاران جوان ؛فاطمه حاجی زاده - جواد حیدری معاون حمل و نقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی، اظهار کرد: در راستای حمایت از فعالان بخش حمل‌ونقل جاده‌ای و تسهیل دسترسی رانندگان به اقلام ضروری، ۴ هزار لیتر روغن موتور در قالب ۲۰۰ محصول و همچنین ۲۰۰ عدد ضدیخ برای عرضه با نرخ کارخانه تأمین شده است.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های جاری و تعمیر و نگهداری خودروها افزود: این طرح با هدف کاهش هزینه‌های تأمین اقلام مصرفی، حمایت از رانندگان و حذف واسطه‌های غیرضروری اجرا می‌شود و در طول سال نیز تداوم خواهد داشت.

حیدری با تأکید بر اهمیت آمادگی ناوگان برای فعالیت در فصل سرما تصریح کرد: تأمین ضدیخ و استفاده از روغن موتور استاندارد و متناسب با شرایط آب‌وهوایی منطقه، نقش مهمی در پیشگیری از آسیب‌های فنی، حفظ سلامت موتور و افزایش آمادگی عملیاتی ناوگان حمل‌ونقل دارد.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: عرضه مستقیم اقلام مصرفی با نرخ مصوب و حذف واسطه‌ها از جمله اقدامات مورد تأکید سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور برای کاهش هزینه‌های بهره‌برداری و حمایت از استمرار خدمات‌رسانی مطلوب در بخش حمل‌ونقل عمومی است.