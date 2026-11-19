\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0641\u0631\u0632\u0627\u0646\u0647 \u0631\u062d\u06cc\u0645\u06cc\u060c \u0646\u062e\u0633\u062a\u06cc\u0646 \u0632\u0646 \u067e\u0631\u0648\u0631\u0634\u200c\u062f\u0647\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0633\u0628 \u062a\u0631\u06a9\u0645\u0646 \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc \u06cc\u0648\u0642\u0627\u0646\u200c \u0628\u0631\u062c \u0627\u0632 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0634\u0645\u0627\u0644\u06cc \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0628\u0647 \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647 \u062e\u0648\u062f \u0645\u0648\u0641\u0642 \u0628\u0647 \u06a9\u0627\u0631\u0622\u0641\u0631\u06cc\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a\u200c.\n