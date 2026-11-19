باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه کتاب‌گردی سی‌وچهارمین هفته کتاب و در جمع خبرنگاران درباره کتاب‌های قاچاق گفت: کتاب‌هایی که مجوز می‌گیرند، مسیر خودشان را طی می‌کنند. اما در حوزه کتاب‌های قاچاق مشکلات قابل توجه‌ای وجود دارد.

صالحی ادامه داد: این کتاب‌ها صرفاً شامل کتاب‌های فاقد مجوز نیست. ما دو نوع کتاب قاچاق داریم؛ یک کتاب‌هایی که مجوز دارند، اما غیرقانونی منتشر می‌شوند. در حقیقت، زحمات ناشر و مولف با انتشار غیرقانونی کتاب هدر می‌رود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: نوع دیگر کتاب‌های قاچاق شامل کتاب‌های فاقد مجوز است. با این حال، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضابط قضایی نیست و نمی‌تواند به طور مستقیم ورود کند. در مجموع، مقابله با کتاب‌های قاچاق نیازمند حرکت جمعی است. ما فقط می‌توانیم موارد تخلف را اطلاع بدهیم.