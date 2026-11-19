باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در نخستین دیدار از هفته سیزدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور، تیم‌های ملوان و گل‌گهر از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه سیروس قایقران به مصاف هم رفتند که این دیدار با پیروزی ۲ بر یک گل‌گهر به پایان رسید.

احمدرضا زنده‌روح در دقیقه ۱۹ از روی نقطه پنالتی و لویی بن حسین در دقیقه ۸۷ گل‌های گل‌گهر را به ثمر رساندند. همچنین قائم اسلامی‌خواه در دقیقه ۷۰ از روی نقطه پنالتی تنها گل ملوان را وارد دروازه حریف کرد.

گل‌گهری‌ها یک گل هم پس از گل تساوی ملوان به ثمر رساندند که پس از بازبینی داور با VAR مردود اعلام شد.

کیوان علی‌محمدی داور این دیدار بود که مهدی گودرزی، علیرضا علیزاده و فرزین گروسیان از گل‌گهر و بهنام برزای از ملوان را با کارت زرد جریمه کرد. ضمن اینکه عرفان شهریاری از ملوان در دقیقه ۳۳ از زمین مسابقه اخراج شد.

علاوه بر این، مازیار زارع سرمربی ملوان نیز پس از اعتراضات شدیدی که به تصمیم داور داشت، در دقیقه ۳۶ پس از اینکه به سمت داور آب پاشید، با کارت قرمز مستقیم داور اخراج شد.

این نتیجه باعث شد که گل‌گهر پس از ۲ شکست و یک تساوی در لیگ برتر و ناکامی در رقابت‌های آسیایی، بار دیگر طعم برد را را بچشند. ملوان هم که در هفته‌های گذشته نتایج خوبی نگرفته است، باز هم در خانه شکست خورد تا تیره‌روزی‌های این تیم ادامه داشته باشد.

گل‌گهر با این برد ۱۷ امتیازی شد و به رده هفتم صعود کرد. ملوان نیز با ۱۰ امتیاز در رده پانزدهم باقی ماند.