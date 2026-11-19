باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پارلمان دانمارک توافق‌نامه امنیتی با آمریکا درباره گرینلند را به اتفاق آرا تصویب کرد؛ اقدامی که با هدف پایان دادن به اختلافات بر سر آینده این جزیره و کاهش تنش‌ها در روابط دو طرف انجام می‌شود.

این توافق‌نامه پس از آن لازم‌الاجرا می‌شود که وزارت خارجه دانمارک با ارسال یادداشتی دیپلماتیک به آمریکا، تکمیل مراحل قانونی را اعلام کند. این توافق نیازی به تصویب سنای آمریکا ندارد.

بر اساس این توافق، نقش نظامی آمریکا در گرینلند گسترش می‌یابد و واشنگتن اجازه خواهد داشت سامانه دفاع موشکی «گنبد طلایی» را که مشابه گنبد آهنین رژیم صهیونیستی است، در این جزیره مستقر کند. با این حال، حاکمیت دانمارک بر گرینلند و حق مردم این جزیره برای تعیین سرنوشت خود در توافق به رسمیت شناخته شده است.

«یپه بروس» وزیر دفاع دانمارک می‌گوید که بر اساس این توافق، قرار است مقدمات احداث دو پایگاه نظامی جدید آمریکا در این جزیره نیز فراهم شود.

آمریکا، دانمارک و گرینلند در ماه سپتامبر این توافق‌نامه را امضا کردند؛ این اقدام پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا بار‌ها تهدید کرده بود کنترل گرینلند را به دست می‌گیرد.

گرینلند بزرگ‌ترین جزیره جهان است که از نظر سیاسی منطقه‌ای خودمختار در قلمرو پادشاهی دانمارک به شمار می‌رود. این جزیره به دلیل موقعیت راهبردی در قطب شمال، منابع معدنی غنی و نزدیکی به مسیر‌های مهم دریایی و نظامی، اهمیت ژئوپلیتیکی زیادی دارد.

منبع: رویترز