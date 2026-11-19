باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دفاع مدنی عربستان سعودی روز پنجشنبه اعلام کرد برجی در مرکز مالی ملک عبدالله در شهر ریاض هدف حمله یمن قرار گرفته است. این نهاد ادعا کرد که این حمله هیچ‌گونه تلفات جانی نداشته است.

دفاع مدنی عربستان در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این حمله خسارات مادی به چندین طبقه از برج و همچنین ساختمان‌های مجاور وارد کرده است.»

خبرگزاری رویترز نیز به نقل از سه منبع آگاه گزارش داده که برج صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان در ریاض هدف یک موشک شلیک‌شده از سوی یمن قرار گرفته است.

در همین راستا وب‌سایت «میدل ایست آی» به نقل از سه مقام غربی آگاه گزارش داد که عربستان سعودی در جریان نشست‌هایی که این هفته در ریاض برگزار کرده، از شرکای غربی خود خواسته است برای کمک به این کشور در جنگ علیه یمن، ارسال تسلیحات را افزایش دهند.

این وب‌سایت با استناد به داده‌های موسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم گزارش داد که عربستان سعودی در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۶.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به هزینه‌های نظامی اختصاص داده است.

مقام‌های غربی و منطقه‌ای که با میدل ایست آی گفت‌و‌گو کرده‌اند، معتقدند تحرکات عربستان می‌تواند نشانه‌ای از احتمال تشدید تنش‌ها در یمن طی ماه‌های آینده باشد.

منبع: اسپوتنیک