باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حسین محبی روز پنجشنبه در کنگره پیشگامان رهایی در دانشگاه تهران، با تشریح ابعاد جنگ اخیر و راهبردهای نظامی آمریکا در منطقه، با اشاره به ایجاد شبکه‌ای از پایگاه‌های نظامی این کشور در منطقه اظهار کرد: آمریکا طی چند دهه گذشته حدود ۱۶ پایگاه نظامی در محیط پیرامونی ایران ایجاد کرده بود که این پایگاه‌ها در قالب زنجیره‌ای به‌هم‌پیوسته، قدرت نظامی این کشور را شکل می‌دادند.

وی با اشاره به ماموریت برخی این پایگاه‌ها افزود: پایگاه العدید در قطر مرکز فرماندهی و هدایت عملیات‌های هوایی بود و پایگاه‌های نظامی آمریکا در بحرین از جمله الجفیر و شیخ عیسی، در هدایت عملیات‌های دریایی نقش داشتند. همچنین پایگاه‌هایی در کویت از جمله علی‌السالم و احمدالجابر، محل نگهداری و پشتیبانی نیروی انسانی، تجهیزات و نیازمندی‌های عملیاتی بودند.

سخنگوی سپاه ادامه داد: هر یک از این پایگاه‌ها به فرودگاه، سامانه‌های فرماندهی و کنترل، سامانه‌های داده‌پردازی، امکانات بارگیری، ذخایر موشکی و سایر تجهیزات موردنیاز عملیات‌های نظامی مجهز بودند و مجموعه این ظرفیت‌ها، شبکه‌ای پیچیده و به‌هم‌پیوسته از قدرت نظامی آمریکا را تشکیل می‌داد.

سردار محبی با بیان اینکه جنگ اخیر از نظر ماهیت و شیوه اجرا ویژگی‌های متفاوتی داشت، تصریح کرد: دشمن در این جنگ از شیوه‌ای جدید با عنوان جنگ فناورانه استفاده کرد؛ به این معنا که با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، رادارها، پهپادها، حسگرها و سامانه‌های انتقال و پردازش داده، فرایند شناسایی هدف، هدف‌گیری، شلیک و ارزیابی نتایج عملیات را به یک شبکه متصل تبدیل کرده بود.

وی افزود: در این شیوه، سامانه‌های اطلاعاتی، فرماندهی، شناسایی، هدف‌یابی و شلیک به‌صورت هم‌زمان عمل می‌کردند و هوش مصنوعی نقش اصلی را در هدایت عملیات دشمن بر عهده داشت. این فناوری موجب می‌شد فاصله زمانی میان شناسایی هدف تا اجرای عملیات، از چند دقیقه به چند ثانیه کاهش یابد.

شناسایی و هدف قرار دادن گره‌های قدرت نظامی آمریکا

سخنگوی سپاه با اشاره به راهبرد جمهوری اسلامی ایران در مقابله با این شبکه نظامی گفت: در برابر چنین قدرت پیچیده و درهم‌تنیده‌ای، دفاع صرف در برابر تک‌تک اجزای شبکه کافی نبود؛ بنابراین باید گره‌های اصلی و پیونددهنده این شبکه شناسایی و هدف قرار می‌گرفتند. راهبرد ما نیز بر همین اساس شکل گرفت.

سردار محبی ادامه داد: برای مختل کردن شبکه قدرت دشمن، ابتدا باید چشم بینای آن از کار می‌افتاد؛ چراکه رادارها، حسگرها و پهپادها وظیفه شناسایی اهداف، انتقال اطلاعات و هدایت عملیات را بر عهده داشتند. به همین دلیل، هدف قرار دادن رادارها و سامانه‌های شناسایی در اولویت قرار گرفت.

وی افزود: با هدف قرار گرفتن این سامانه‌ها، شبکه اطلاعاتی و عملیاتی دشمن دچار اختلال شد و توانایی آن در تشخیص و شناسایی صحیح اهداف کاهش یافت؛ به‌گونه‌ای که در مواردی در تشخیص اهداف دچار خطا می‌شد.

پایگاه‌های آمریکا از عامل امنیت به نقطه ضعف تبدیل شدند

سخنگوی سپاه با اشاره به ناکامی آمریکا در حفظ پایگاه‌های نظامی خود در منطقه اظهار کرد: آمریکا تصور می‌کرد با ایجاد شبکه‌ای از پایگاه‌های متعدد می‌تواند امنیت منافع خود و متحدانش را تامین کند، اما در جریان جنگ، همین پایگاه‌ها به عاملی برای تهدید امنیت این کشور تبدیل شدند.

وی یادآور شد: آمریکا ناچار شد بخش قابل توجهی از توان و انرژی خود را به حفظ پایگاه‌ها، سامانه‌های پدافندی و تجهیزاتی مانند پاتریوت اختصاص دهد. این وضعیت یک تناقض راهبردی ایجاد کرد؛ زیرا امکاناتی که با هدف تامین امنیت ایجاد شده بودند، خود به عامل تهدید امنیت تبدیل شدند.

سردار محبی با بیان اینکه شرایط جدید آمریکا را ناچار به بازنگری در دکترین تهاجمی و دفاعی خود می‌کند، گفت: بخشی از پایگاه‌های آمریکا در منطقه تخریب یا غیرفعال شده‌اند و بازسازی برخی از آن‌ها نیز ممکن است توجیه عملیاتی نداشته باشد؛ چراکه این پایگاه‌ها همچنان در معرض تهدید قرار دارند. به همین دلیل، آمریکا ناچار است استقرار نظامی خود را به مناطق دورتری منتقل کند و به دنبال ایجاد پایگاه‌هایی در مناطقی مانند شاخ آفریقا باشد.

شکست آمریکا در دو سطح تاکتیکی و راهبردی

سخنگوی سپاه با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در دو سطح تاکتیکی و راهبردی به پیروزی دست یافته است، گفت: در سطح تاکتیکی، دشمن نتوانست به اهدافی که برای جنگ تعریف کرده بود دست پیدا کند.

وی افزود: آمریکا در ابتدا اهدافی از جمله تغییر نظام و تجزیه ایران را دنبال می‌کرد و تصور داشت می‌تواند طی دو تا سه روز به این اهداف برسد، اما پس از ناکامی در تحقق آن‌ها، به‌تدریج اهداف خود را تغییر داد و موضوعاتی مانند کاهش برد موشکی، تضعیف توان نظامی، از بین بردن توان هسته‌ای و حتی تصرف برخی جزایر و چاه‌های نفت ایران را مطرح کرد.

سردار محبی ادامه داد: دشمن در ادامه نیز از مواضع خود عقب‌نشینی کرد و موضوعاتی مانند بازگشایی تنگه هرمز را مطرح کرد؛ موضوعی که اساسا در زمره اهداف اولیه اعلام‌شده آن قرار نداشت.

وی با اشاره به معیارهای ارزیابی پیروزی و شکست در علوم نظامی اظهار کرد: بر اساس تعاریف رایج در دانشکده‌های نظامی، پیروزی یا شکست با میزان دستیابی به اهداف تعیین‌شده سنجیده می‌شود. بر همین اساس، هنگامی که دشمن به اهداف خود دست پیدا نکند، شکست خورده است.

فروپاشی ادعای آمریکا درباره تامین امنیت آبراه‌های بین‌المللی

سخنگوی سپاه در تشریح ابعاد راهبردی این جنگ نیز گفت: جمهوری اسلامی ایران علاوه بر ناکام گذاشتن اهداف تاکتیکی دشمن، ضربات راهبردی مهمی به جایگاه و فلسفه حضور نظامی آمریکا در اقیانوس‌ها، دریاها و آبراه‌های بین‌المللی وارد کرد.

وی افزود: آمریکا همواره فلسفه حضور نظامی خود در آب‌های بین‌المللی را تامین امنیت جریان انرژی و تضمین آزادی کشتیرانی در اقیانوس‌ها، دریاها و آبراه‌ها عنوان کرده است؛ اما در جریان جنگ اخیر، نیروی دریایی آمریکا با وجود برخورداری از تجهیزات و توان نظامی گسترده و استقرار ناوگان پنجم خود در بحرین، نتوانست به ادعای خود در زمینه تأمین امنیت و بازگشایی آبراه مورد اشاره عمل کند.

سردار محبی تاکید کرد: این ناکامی، ادعاهای آمریکا درباره توانایی تامین امنیت جریان انرژی و آزادی کشتیرانی در آبراه‌های راهبردی را با چالش جدی مواجه کرد و به باور ما، یکی از مهم‌ترین شکست‌های راهبردی آمریکا در این جنگ رقم خورد.

هژمونی آمریکا در عرصه‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی فرو ریخته است

سخنگوی سپاه در ادامه درباره تحولات اخیر منطقه‌ای و پیامدهای جنگ رمضان، با اشاره به تضعیف موقعیت نظامی، اقتصادی و سیاسی آمریکا سخن گفت: جمهوری اسلامی ایران با آمادگی کامل، تحولات و تحرکات دشمن را رصد می‌کند.

وی با اشاره به پیامدهای اقتصادی جنگ رمضان اظهار کرد: در عرصه اقتصاد، یک واژگونی تاریخی اتفاق افتاده است. آمریکا همواره تلاش می‌کرد اجازه ندهد جنگ‌ها وارد اقتصاد داخلی این کشور شوند و با استفاده از قدرت دلار و ابزارهایی مانند تحریم و محاصره اقتصادی، علیه کشورهای دیگر اعمال فشار کند؛ اما اکنون خود این کشور با مشکلات اقتصادی گسترده‌ای مواجه شده است.

سردار محبی اضافه کرد:هژمونی آمریکا بر سه پایه استوار بود؛ نخست، ایجاد این تصور که آمریکا شکست‌ناپذیر است؛ دوم، القای این باور که هم‌پیمانان آمریکا از حمایت این کشور برخوردارند و کسی جرئت مقابله با آنها را ندارد؛ و سوم، برخورداری از مرجعیت حقوقی، اخلاقی و سیاسی در سطح بین‌المللی.هر سه مؤلفه امروز با چالش جدی مواجه شده‌اند.

کاهش قابل توجه ذخایر موشک‌های پاتریوت و سامانه‌های تاد آمریکا در منطقه

سخنگوی سپاه با بیان اینکه حضور نظامی دشمن در منطقه به‌شدت کاهش یافته است، افزود: آمریکا پیش از جنگ رمضان حدود ۴۰ شناور جنگی در خلیج فارس داشت، اما اکنون هیچ‌یک از آنها در این منطقه حضور ندارند.ناوگان پنجم آمریکا در بحرین و خلیج فارس دیگر فعالیت گذشته را ندارد و نیروها و تجهیزات نظامی این کشور به مواضع دوردست‌تر منتقل شده‌اند.

وی با اشاره به دور شدن ناوهای هواپیمابر و شناورهای جنگی آمریکا از منطقه، گفت: دشمن از خلیج فارس و تنگه هرمز عقب رانده شده و فاصله نیروهای آن از منطقه به حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ کیلومتر رسیده است.

سخنگوی سپاه در ادامه درباره وضعیت سامانه‌های پدافندی آمریکا اظهار کرد: بر اساس آمارهایی که خود آمریکایی‌ها منتشر کرده‌اند، ذخایر موشک‌های پاتریوت و سامانه‌های تاد این کشور کاهش قابل توجهی داشته است.

آمادگی به دنبال بازسازی هیمنه‌ آسیب دیده خود است/ تمام احتمالات را تهدید صد درصدی می‌گیریم

سردار محبی با بیان اینکه آمریکا به دنبال بازسازی هیمنه آسیب‌دیده خود است، گفت: با وجود خسارت‌هایی که به این کشور وارد شده، آمریکا نمی‌خواهد به‌راحتی شکست هیمنه خود را بپذیرد و ممکن است برای دستاوردسازی به تحرکات نظامی جدیدی دست بزند.

وی تاکید کرد: ما هیچ احتمالی را در عرصه نظامی، صرفا یک احتمال تلقی نمی‌کنیم، بلکه تمام احتمالات را تهدیدی صددرصدی در نظر می‌گیریم و متناسب با آن آمادگی کامل ایجاد کرده‌ایم.

سخنگوی سپاه با اشاره به رصد مستمر تحرکات نظامی دشمن افزود: ما از تعداد نیروها، هواپیماها، انواع جنگ‌افزارها، محل استقرار تجهیزات و حتی طرح‌های عملیاتی احتمالی دشمن اطلاع داریم و به‌صورت مستمر تحولات را رصد می‌کنیم. آمادگی نیروهای مسلح برای مقابله با هرگونه اقدام احتمالی دشمن در سطح صددرصدی قرار دارد.

آمریکا با بحران سیاسی و کاهش اعتماد متحدان مواجه است

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت سیاسی آمریکا اظهار کرد: این کشور در عرصه سیاسی نیز با مشکلات و فشارهای جدی مواجه شده است. تحولات انتخاباتی در آمریکا و اختلافات داخلی، از جمله مسائلی است که موقعیت سیاسی دولت این کشور را تحت تأثیر قرار داده است.

سردار محبی افزود: آمریکا در منطقه نیز بخش قابل توجهی از اعتبار و اعتماد متحدان خود را از دست داده است. متحدان این کشور دیگر اطمینان گذشته را به توانایی آمریکا برای حمایت از خود ندارند و به همین دلیل به دنبال شکل‌دهی به پیمان‌ها و ترتیبات منطقه‌ای جدید هستند.

وی درباره اختلاف‌نظرها در ساختار سیاسی آمریکا در نحوه مواجهه با ایران گفت: در داخل حاکمیت آمریکا سه دیدگاه درباره ادامه جنگ وجود دارد؛ گروهی همچنان تحت تاثیر جریان صهیونیستی معتقدند باید جنگ ادامه پیدا کند، گروهی دیگر به دنبال مذاکره و گرفتن امتیاز از ایران برای پایان دادن به جنگ هستند و گروه سوم معتقدند آمریکا در جنگ نظامی با ایران به پیروزی نخواهد رسید.

سخنگوی سپاه یادآور شد: با وجود این اختلاف‌نظرها، آمریکایی‌ها هنوز به جمع‌بندی قطعی نرسیده‌اند و این وضعیت نشان‌دهنده استیصال آنها در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران است.

دقت و صحت نباید فدای سرعت انتشار اخبار شود

سخنگوی سپاه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به رقابت رسانه‌ها برای انتشار نخستین خبر و شکل‌دهی به روایت اولیه رویدادها گفت: رقابت برای در اختیار گرفتن روایت اول، گاهی به رسانه‌ها و حتی جریان اطلاع‌رسانی آسیب می‌زند.

سردار محبی با تاکید بر اهمیت سرعت در انتشار اخبار تصریح کرد: روایت اول اهمیت دارد، اما باید با دقت و صحت همراه باشد. در برخی موارد، دقت و صحت قربانی سرعت انتشار می‌شود و رسانه‌ها برای پیشی گرفتن از یکدیگر، اخباری را منتشر می‌کنند که ممکن است با اشتباه همراه باشد.

وی با اشاره به شرایط خاص و حجم بالای اخبار افزود: چنین خطاهایی گاهی در فضای پرتراکم خبری رخ می‌دهد، اما انتظار می‌رود رسانه‌ها با رعایت اصول حرفه‌ای و توجه هم‌زمان به سرعت، دقت و صحت، از بروز این مشکلات جلوگیری کنند

شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز و ورود به مذاکرات هسته‌ای

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه سخنان خود با اشاره به دو موضوع مهم پیش‌روی کشور، یعنی بازگشایی تنگه هرمز و پرونده هسته‌ای، اظهار کرد: در موضوع بازگشایی تنگه هرمز، موضع ما روشن است؛ تا زمانی که هفت شرط تعیین‌شده از سوی ایران محقق نشود، این تنگه باز نخواهد شد.

وی افزود: پس از تحقق این شروط نیز باید فرآیند راستی‌آزمایی انجام شود و تنها پس از اطمینان از اجرای کامل آنها، امکان بازگشایی تنگه هرمز وجود خواهد داشت.

محبی تأکید کرد: تا زمانی که پرونده تنگه هرمز تعیین تکلیف نشود، وارد موضوع هسته‌ای نخواهیم شد. همچنین در صورت ورود به پرونده هسته‌ای، حقوق جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) باید مورد توجه قرار گیرد و تا زمانی که حقوق مورد نظر ایران به‌طور کامل استیفا نشود، وارد این بحث نخواهیم شد.

توسعه سامانه‌های پدافندی بومی پس از جنگ ۱۲ روزه

سخنگوی سپاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تقویت توان پدافندی کشور پس از جنگ ۱۲ روزه گفت: پس از این جنگ، با دستور امام شهید و سپس فرمانده کل سپاه، ماموریت ایجاد سامانه‌های بومی جدید به نیروی هوافضای سپاه واگذار شد.

وی افزود: همکاران ما در نیروی هوافضای سپاه با تلاش شبانه‌روزی وارد فرآیند طراحی و ساخت سامانه‌های دفاعی جدید شدند و خوشبختانه امروز نه‌تنها یک سامانه، بلکه دست‌کم سه سامانه جدید در این حوزه ایجاد شده است.

سردار محبی با اشاره به توانمندی این سامانه‌ها اظهار کرد: قدرت سامانه‌های جدید به سطحی رسیده است که علاوه بر استفاده داخلی، صادرات آنها به کشورهای دیگر نیز انجام می‌شود.

وی با اشاره به عملکرد پدافند هوایی کشور در مقابله با پرنده‌های دشمن گفت: در طول شبانه‌روز، پرنده‌های متخاصم دشمن مورد شناسایی و اصابت قرار می‌گیرند و نهمین پهپاد شناسایی ام‌کیو-۱۷۰ نیز به‌صورت سالم به زمین نشانده شده است.

تأکید بر خودکفایی پدافندی و رفع نواقص گذشته

سخنگوی سپاه با بیان اینکه توان پدافندی کشور نسبت به گذشته ارتقا یافته است، تصریح کرد: امروز نواقص قبلی پدافند برطرف شده و با برخورداری از سامانه‌های فعال و توانمند، ظرفیت دفاع هوایی کشور افزایش یافته است.

وی ادامه داد: بخشی از این ماموریت‌ها توسط نیروی هوافضای سپاه و بخشی دیگر توسط نیروهای ارتش انجام می‌شود و سامانه‌های مورد استفاده نیز بومی هستند بنابراین برای تامین نیازهای پدافندی خود وابستگی به کشورهای همسایه یا سایر کشورها نداریم.

سردار محبی در ادامه با اشاره به محدودیت‌های ذاتی سامانه‌های پدافند هوایی گفت: هیچ کشوری در جهان نمی‌تواند ادعا کند که به‌طور کامل آسمان خود را به روی هواپیماهای دشمن بسته است؛ چنین موضوعی از نظر نظامی امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به تبلیغات رژیم صهیونیستی درباره سامانه گنبد آهنین خاطرنشان کرد: سال‌ها تبلیغات گسترده‌ای درباره گنبد آهنین انجام می‌شد، اما واقعیت این است که هیچ سامانه پدافندی نمی‌تواند به‌تنهایی مانع کامل نفوذ شود و هر سامانه‌ای دارای محدودیت‌ها و محدوده عملکرد مشخصی است.

تصمیم‌گیری درباره توقف جنگ با رهبری نظام است

سخنگوی سپاه در ادامه درباره تصمیم نظام برای توقف جنگ، تاکید کرد: تصمیم‌گیری درباره ادامه یا توقف جنگ بر اساس مجموعه‌ای از شرایط و با مشارکت نمایندگان نیروهای نظامی و دستگاه دیپلماسی، تحت رهبری مقام معظم رهبری انجام شد و نیروهای مسلح نیز تابع تصمیم نهایی نظام بودند.

سردار محبی اظهار کرد: تشخیص اینکه ادامه جنگ بهتر است یا توقف آن، به شرایط مختلفی بستگی دارد و افرادی که در میدان حضور دارند و دست‌اندرکار هستند، شناخت بیشتری از این شرایط دارند. در میان نیروهای حاضر در میدان نیز اختلاف جدی درباره این موضوع وجود نداشت. نیروهای نظامی هم برای استمرار و ادامه جنگ آمادگی کامل داشتند و هم در صورت اتخاذ تصمیم دیگری از سوی نظام، خود را موظف به تبعیت از آن می‌دانستند.

سخنگوی سپاه با بیان اینکه تصمیم نهایی در سطح نظام اتخاذ شد، تصریح کرد: این تصمیم حاصل جمع‌بندی نمایندگان نیروهای نظامی و دستگاه دیپلماسی تحت رهبری مقام معظم رهبری بود. بنابراین در میان نیروهای نظامی نه دودستگی وجود داشت و نه تردیدی درباره نحوه مواجهه با شرایط.

سردار محبی ادامه داد: جنگ ویژگی‌های خاص خود را دارد و نیازمند عقلانیت، طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی است. در نهایت، تصمیم‌گیری درباره جنگ، صلح یا توقف آن از وظایف ولی‌فقیه است و نیروهای نظامی نیز بخشی از این فرآیند هستند.

ایران شرایط نه جنگ و نه صلح و ادامه جنگ فرسایشی را نمی‌پذیرد/ تکلیف جنگ را یکسره خواهیم کرد

سخنگوی سپاه با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران شرایط موجود را برای مدت طولانی تحمل نخواهد کرد، گفت: ما شرایط نه جنگ و نه صلح را نمی‌پذیریم؛ البته معتقدیم وضعیت کنونی نیز صرفا نه جنگ و نه صلح نیست، بلکه نوعی جنگ با شکل و مختصات متفاوت است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران ادامه جنگ فرسایشی را نیز نمی‌پذیرد و اجازه نخواهد داد این وضعیت برای مدت طولانی ادامه پیدا کند. ما تکلیف جنگ را یکسره خواهیم کرد؛ این مسئله یا در میدان نبرد تعیین تکلیف می‌شود یا آمریکا باید شرایط ایران را بپذیرد.

سردار محبی با اشاره به موضوع محاصره اقتصادی و محدودیت‌های اعمال‌شده علیه کشور اظهار کرد: محاصره، چه در حوزه دریایی و چه در حوزه هوایی و زمینی، وضعیتی نیست که اجازه دهیم ادامه پیدا کند.

دشمن با محاصره ایران به اهداف خود نخواهد رسید

سخنگوی سپاه با تاکید بر ناکامی آمریکا در تحقق اهداف خود از طریق محاصره ایران گفت: دشمن تصور می‌کند توانسته ایران را محاصره کند، اما چنین محاصره‌ای نمی‌تواند به اهداف مورد نظر آمریکا منجر شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های منطقه‌ای و روابط تجاری ایران افزود: جمهوری اسلامی ایران با ۱۵ کشور همسایه ارتباط دارد و روابط تجاری و اقتصادی مناسبی با این کشورها برقرار کرده است. مراودات منطقه‌ای و ظرفیت‌های تجاری ایران با همسایگان، امکان خنثی‌سازی فشارهای ناشی از محاصره را فراهم می‌کند.

سردار محبی خاطرنشان کرد: ممکن است اقدامات دشمن آسیب‌هایی به کشور وارد کند، اما جمهوری اسلامی نیز در برابر این اقدامات واکنش نشان خواهد داد و هزینه‌های سنگین‌تری به دشمن تحمیل خواهد کرد.

وی درباره وضعیت اقتصادی آمریکا اظهار کرد: نباید تصور کرد مشکلات اقتصادی ایران از مشکلات اقتصادی آمریکا کمتر است؛ چراکه به اعتقاد ما، مشکلات اقتصادی داخلی آمریکا در شرایط کنونی به‌مراتب گسترده‌تر است

هدف نهایی در جنگ، پیروزی است

سخنگوی سپاه با تشریح ابعاد مختلف جنگ، تاکید کرد: جنگ صرفا به معنای درگیری و زد و خورد نظامی نیست، بلکه مجموعه‌ای از تدابیر، اقدامات، دوراندیشی‌ها و تعاملات است که با هدف شکست دشمن و افزایش قدرت تاب‌آوری کشور انجام می‌شود.

سردار محبی در پاسخ به پرسشی درباره رفتار ایران در قبال امارات و دیگر کشورها اظهار کرد: زد و خورد تنها بخشی از جنگ است و نباید جنگ را صرفا در تعداد کشته‌ها، شهدای جنگ یا میزان تجهیزات نظامی منهدم‌شده خلاصه کرد.

وی افزود: هدف از جنگ این نیست که چه تعداد از نیروهای دشمن کشته شده‌اند، چه تعداد شهید داده‌ایم یا چه میزان از تجهیزات نظامی طرفین نابود شده است؛ بلکه هدف نهایی جنگ، پیروزی است و باید دید در نهایت کدام طرف به اهداف خود دست پیدا می‌کند.

سخنگوی سپاه با تاکید بر اینکه جنگ ابعاد مختلفی دارد، تصریح کرد: جنگ مجموعه‌ای از تدابیر و اقدامات نظامی، از جمله شلیک‌ها و عملیات‌های پدافندی، در کنار اقدامات حقوقی، اقتصادی و سایر تدابیری است که با استفاده از آنها می‌توان دشمن را از پا درآورد و توان مقاومت خود را افزایش داد.

سردار محبی ادامه داد: در رفتارهای دوران جنگ نیز همین منطق حاکم است. در بسیاری از جنگ‌های دنیا شاهد بوده‌ایم که گروه‌ها و جریان‌هایی که در شرایط عادی اختلافات جدی با یکدیگر دارند، هنگام مواجهه با دشمن مشترک، اختلافات خود را به‌صورت تاکتیکی کنار می‌گذارند و برای مقابله با آن دشمن متحد می‌شوند.

وی افزود: ممکن است چند گروه در موضوعات مختلف با یکدیگر اختلاف داشته باشند، اما وقتی با یک دشمن مشترک مواجه می‌شوند، برای غلبه بر او اختلافات جزئی خود را موقتا کنار می‌گذارند. این نوع رفتار، یک اقدام تاکتیکی در چارچوب منطق جنگ است.

سخنگوی سپاه یادآور شد: در دوران جنگ، هر طرف بر اساس شرایط و اقتضائات موجود، رفتارها و راهبردهایی را انتخاب می‌کند که از نظر خود بهترین مسیر برای غلبه بر دشمن و دستیابی به پیروزی باشد.

زیرساخت‌های دشمن در تیررس قرار دارد

سخنگوی سپاه با اشاره به توانمندی‌های ایران در عرصه عملیات نامتقارن اظهار کرد: دشمن به‌راحتی جرات اقدام علیه ایران را ندارد، چراکه می‌داند زیرساخت‌هایش در تیررس قرار دارند و هرگونه اقدام خصمانه می‌تواند با پاسخ متناسب مواجه شود.

سردار محبی افزود: امروز توان جمهوری اسلامی ایران برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های دشمن که در محدوده عملیاتی و تیررس نیروهای ما قرار دارند، نسبت به گذشته افزایش یافته است. ما اکنون با دشمن در چارچوب راهبرد عملیات نامتقارن مقابله می‌کنیم و از نقاطی به آن ضربه می‌زنیم که خود دشمن نیز از پیامدهای آن آگاهی دارد.

سخنگوی سپاه در پاسخ به پرسشی درباره پاسخ ایران به حملات دشمن گفت: به اقدامات دشمن پاسخ داده می‌شود. برای نمونه، همین دیشب نیز با استفاده از پهپاد، بحرین هدف قرار گرفت.

دشمن هر اقدامی انجام دهد سه برابر دریافت می‌کند

وی با اشاره به اینکه برخی جزئیات عملیات‌ها قابل بیان نیست، تاکید کرد: اطمینان داشته باشید هر اقدامی که دشمن علیه ما انجام می‌دهد، دست‌کم سه برابر آن را دریافت می‌کند؛ این پاسخ ممکن است پیش از اقدام دشمن داده شده باشد یا پس از آن انجام شود.

سردار محبی با بیان اینکه ارزیابی اقدامات نظامی دشمن صرفا بر اساس حملات ظاهری آن امکان‌پذیر نیست، افزود: گاهی دشمن اهدافی را مورد حمله قرار می‌دهد که پیش‌تر بارها هدف قرار گرفته‌اند و دیگر کارکرد عملیاتی ندارند.

وی ادامه داد: ممکن است یک رادار بارها هدف حمله قرار گرفته باشد و در حال حاضر تنها اسکلت آن باقی مانده باشد؛ در چنین شرایطی نه فعالیت راداری در آن محل انجام می‌شود و نه نیرویی در آنجا مستقر است. حتی ممکن است هیچ شهید یا مجروحی نیز وجود نداشته باشد، زیرا محل از قبل تخلیه و متروکه شده است.

سخنگوی سپاه خاطرنشان کرد: بنابراین، برای ارزیابی اقدامات دشمن باید بررسی کرد که پیش از این چه ضرباتی به او وارد شده و چه تحولاتی در میدان رخ داده است. نباید صرفا به حمله‌ای که در ظاهر اتفاق افتاده توجه کرد، بلکه باید مجموعه اقدامات و پیامدهای آنها را در نظر گرفت.

وی با تاکید بر ضرورت مطالعه و بررسی دقیق تحولات میدانی گفت: برای رسیدن به درک صحیح از این مسائل، باید با جست‌وجو، مطالعه، تحقیق و بررسی تحولات، تصویر کامل‌تری از آنچه در میدان اتفاق افتاده به دست آورد.

سخنگوی سپاه با اشاره به حجم گسترده عملیات رسانه‌ای دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: واقعیت این است که هجوم رسانه‌ای دشمن بسیار گسترده است و نباید این مسئله را به ضعف عملکرد رسانه‌های داخلی نسبت داد.

سردار محبی افزود: وقتی عملکرد رسانه‌های کشور را بررسی می‌کنیم، نمی‌توان گفت که آنها ضعیف عمل کرده‌اند؛ بلکه باید توجه داشت که حجم عملیات رسانه‌ای دشمن بسیار سنگین است و بخش عمده‌ای از رسانه‌های جهان در اختیار جریان‌های مخالف جمهوری اسلامی قرار دارند. دشمن نیز در این عرصه هزینه‌های قابل توجهی صرف می‌کند.

وی با اشاره به تفاوت ظرفیت‌های نظامی ایران و آمریکا تصریح کرد: شرایط در عرصه نظامی نیز به همین شکل است. بودجه نظامی جمهوری اسلامی ایران حدود یک درصد بودجه نظامی آمریکاست و حتی به این میزان نیز نمی‌رسد.

سخنگوی سپاه ادامه داد: ما در شرایطی با بزرگ‌ترین قدرت نظامی و اقتصادی جهان مواجه شده‌ایم که آمریکا به‌تنهایی وارد این تقابل نشده، بلکه چند قدرت دیگر نیز در عرصه‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی در کنار آن قرار گرفته‌اند.

سردار محبی خاطرنشان کرد: با وجود این شرایط و حجم گسترده فشارها و ظرفیت‌هایی که طرف مقابل در اختیار دارد، جمهوری اسلامی ایران همچنان به مسیر خود ادامه داده است.

وی درباره دشواری‌های شرایط جنگی گفت: در شرایط جنگی همه‌چیز مطلوب و بدون مشکل نیست و نمی‌توان وضعیت را گل‌وبلبل توصیف کرد؛ باید واقعیت‌های میدان و حجم فشارهای واردشده را نیز در نظر گرفت.

هر پایگاهی که مبدا حمله آمریکا علیه ایران باشد، هدف مشروع ما خواهد بود

سخنگوی سپاه در پاسخ به پرسشی درباره احتمال استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی کشورهای دیگر برای حمله به ایران اظهار کرد: اگر برای ما محرز شود که آمریکا از پایگاه‌های یک کشور دیگر، در هر نقطه‌ای از جهان، علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام نظامی انجام داده است، آن کشور هدف ما خواهد بود و در این زمینه هیچ تردیدی نداریم.

سردار محبی افزود: ما پیش‌تر نیز این موضوع را اعلام کرده‌ایم و تأکید داشته‌ایم هر کشوری که آمریکا از خاک آن برای حمله به ایران استفاده کند، هدف مشروع جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و حتما مورد هدف قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به ماهیت نامتقارن رویارویی نظامی ادامه داد: پاسخ‌ها لزوما از نظر سرعت یا کیفیت مشابه اقدام طرف مقابل نخواهند بود. در جنگ نامتقارن ممکن است دشمن نقطه‌ای از توانمندی‌های ما را هدف قرار دهد، اما ما نقطه‌ای متفاوت از توانمندی‌های او را هدف قرار دهیم. بنابراین، شیوه و ابزار پاسخ می‌تواند متفاوت باشد، اما کشورهایی که مبدأ حمله علیه ایران باشند، در دایره اهداف قرار خواهند گرفت.

عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز تابع مدیریت ایران است

سخنگوی سپاه در بخش دیگری از سخنان خود، در پاسخ به پرسشی درباره عبور نفتکش‌ها و صادرات نفت از تنگه هرمز اظهار کرد: درباره عبور نفتکش‌ها باید توجه داشت که برخی از این ترددها تحت مدیریت و نظارت جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود و این روند تابع مدیریت ایران است.

وی افزود: نفتکش‌هایی که بدون هماهنگی و خارج از چارچوب‌های تعیین‌شده قصد عبور داشته باشند، ممکن است با مخاطرات و حوادث مواجه شوند.

سخنگوی سپاه در ادامه با اشاره به نقش بسیج در عرصه‌های مختلف کشور، ضمن اشاره به فرارسیدن هفته بسیج اظهار کرد: بسیج و بسیجیان امروز در حوزه‌های متعددی از جمله دفاع سخت، دفاع نرم، علم و دانش، پژوهش، فعالیت‌های اجتماعی و خدماتی و همچنین کمک به دولت حضور و نقش‌آفرینی دارند.

سردار محبی با تاکید بر اهمیت نقش بسیج در شرایط جنگی تصریح کرد: به اعتقاد من، مهم‌ترین عرصه‌های نقش‌آفرینی بسیجیان در دوران جنگ، دفاع سرزمینی، بصیرت‌افزایی و تقویت تاب‌آوری مردم است.

وی افزود: آنچه امروز ما را به این نقطه رسانده، قدرت مقاومت، ایستادگی، اتحاد و تاب‌آوری در برابر دشمن است. این مؤلفه‌ها از نظر اهمیت، کمتر از اقدامات نظامی سخت نیستند و حتی در برخی عرصه‌ها می‌توانند تأثیر بیشتری داشته باشند.

دانشگاه‌ها مهم‌ترین عرصه نقش‌آفرینی بسیج هستند

سخنگوی سپاه با تاکید بر جایگاه دانشگاه‌ها در آینده کشور گفت: به اعتقاد من، عالی‌ترین، برجسته‌ترین و ماندگارترین عرصه نقش‌آفرینی بسیج، دانشگاه‌ها هستند؛ چراکه دانشگاه‌ها آینده‌سازند و آینده کشور به دست دانشجویان رقم می‌خورد.

سردار محبی ادامه داد: اگر بسیج در دانشگاه‌ها بتواند بصیرت‌افزایی لازم را ایجاد کند، دشمن را همان‌گونه که هست به دانشجویان بشناساند و سطح آگاهی و شناخت آنان را ارتقا دهد، خدمت بزرگی به کشور انجام داده است.

وی خاطرنشان کرد: دانشجویان باید بدانند که دشمن هرگز به دوست تبدیل نمی‌شود و نباید با وعده‌های توخالی و بی‌اساس دشمن یا برخی افراد فریب بخورند. تقویت شناخت و آگاهی دانشجویان در برابر چنین رویکردهایی، از مهم‌ترین مسئولیت‌های بسیج در محیط‌های دانشگاهی است.

سخنگوی سپاه با اشاره به فعالیت‌های بسیج در دانشگاه‌ها گفت: به اعتقاد من، این نقش‌آفرینی امروز در حال انجام است.

آمریکا توان دستیابی به اهداف خود در حمله زمینی علیه ایران را ندارد

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال حمله زمینی آمریکا به ایران اظهار کرد: در بررسی چنین احتمالی، ابتدا باید دید آیا آمریکا می‌تواند از طریق حمله زمینی به اهداف مورد نظر خود دست پیدا کند یا خیر. ارزیابی ما این است که آمریکا در دستیابی به اهداف خود ناکام خواهد ماند و به همین دلیل، چنین اقدامی نتیجه‌ای جز تکرار تجربه‌های ناموفق گذشته نخواهد داشت.

سردار محبی افزود: آمریکا پیش از این نیز تأسیسات و نقاط مختلفی از کشور ما را بمباران کرده است، اما به اهداف مورد نظر خود نرسیده است. اکنون نیز این پرسش در افکار عمومی آمریکا مطرح است که هزینه‌های سنگین این اقدامات چه دستاوردی برای این کشور داشته است.

سخنگوی سپاه با تأکید بر اینکه آمریکا توان لازم برای اجرای حمله زمینی علیه ایران را ندارد، تصریح کرد: به اعتقاد ما، توانمندی جمهوری اسلامی ایران در دفاع زمینی به‌مراتب بیشتر از ظرفیت‌های دفاعی آن در حوزه‌های هوایی و دریایی است. در مقابل، ضعف آمریکا در حوزه نیروی زمینی نیز بیشتر از ضعف این کشور در حوزه‌های هوایی و دریایی است.

وی با اشاره به ساختار نظامی آمریکا ادامه داد: ارتش آمریکا اساساً یک ارتش دریاپایه است و نیروی زمینی، محور اصلی ساختار نظامی این کشور محسوب نمی‌شود. ظرفیت دریایی آمریکا نیز در تحولات اخیر با چالش‌هایی مواجه شده است.

سردار محبی اظهار کرد: ما برای مواجهه با هرگونه اقدام زمینی آمادگی داریم و معتقدیم توان دفاعی کشور در این حوزه بسیار بالاست. حتی از این جهت نیز آمادگی داریم که آمریکا توان زمینی خود را در میدان مورد آزمون قرار دهد.

یکی از دانشجویان از محبی می پرسد که حتی اگر هلی برن کند، گفت: آمریکا اصلا قدرت هلی برن ندارد و هلی برن را ما در هوا می زنیم.

فضاسازی درباره استفاده ایران از بمب کثیف و حملات سایبری، عملیات روانی دشمن است.

سخنگوی سپاه درباره فضاسازی‌های رسانه‌ای اخیر علیه ایران اظهار کرد: دشمن در حال ایجاد فضاسازی‌های جدیدی است؛ از جمله طرح ادعاهایی مبنی بر اینکه ایران آمریکا را با استفاده از بمب کثیف یا سلاح شیمیایی تهدید می‌کند یا در حال انجام عملیات سایبری علیه زیرساخت‌های مورد استفاده مردم آمریکاست.

سردار محبی این ادعاها را بخشی از عملیات روانی و فضاسازی رسانه‌ای دشمن دانست و افزود: این قبیل مطالب، ادعاهای کذب و نمونه‌هایی از عملیات پرچم دروغین است که از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا دنبال می‌شود.

حمله به سدهای ایران با پاسخ متقابل مواجه خواهد شد

وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران اگر روزی قصد انجام اقدامی نظامی داشته باشد، آن را با صراحت اعلام خواهد کرد و با شجاعت وارد عمل خواهد شد؛ اما آنچه در حال حاضر جریان دارد، عملیات روانی دشمن با هدف ایجاد ادراک اجتماعی و زمینه‌سازی برای انجام اقدامات خصمانه است.

سخنگوی سپاه در ادامه با اشاره به احتمال حمله آمریکا به زیرساخت‌های آبی کشور هشدار داد: اگر آمریکا بخواهد به سدهای ایران حمله کند، یقینا با پاسخی مشابه مواجه خواهد شد.

پیش از این فاصله ۴۵۰۰ ‌کیلومتری را مورد هدف قرار داده‌ایم

سردار محبی در ادامه گفت: توان موشکی ما به حدی است که اگر رهبر معظم انقلاب دستور دهند، می‌توانیم بدون محدودیت جغرافیایی عملیات انجام دهیم.

وی یادآور شد: محدودیت برد ۲ هزار کیلومتری موشک‌ها پیش‌تر به دستور رهبر شهید انقلاب اعمال شده بود، اما اگر رهبر معظم انقلاب دستور دهند، توان هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکا در اروپا را نیز داریم.

سخنگوی سپاه تصریح کرد: ما پیش‌تر توان موشکی خود را تا برد ۴۵۰۰ کیلومتر و در محدوده جزیره دیه‌گو گارسیا به نمایش گذاشته‌ایم.

منبع: ایرنا