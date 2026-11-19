باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک روان در اغلب محورهای مواصلاتی شمال کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت تردد روان دارند.

وی افزود: در حال حاضر محورهای چالوس و هراز و همچنین آزادراه تهران–شمال با بارش باران همراه هستند، اما سایر محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

محرابی‌نیا با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: ترافیک در آزادراه قزوین–کرج–تهران در محدوده کردان تا کمالشهر، محدوده گلشهر و حدفاصل محمدشهر تا پل فردیس سنگین گزارش شده است.

وی ادامه داد: همچنین در آزادراه تهران–کرج–قزوین در محدوده شهریار تا محمدشهر و محور تهران–شهریار در برخی مقاطع، ترافیک سنگین وجود دارد.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور درباره محورهای مسدود غیرشریانی نیز گفت: در حال حاضر محورهای هشترود–طالقان، پاوه–مریوان (گردنه تته) و وازک–بلده مسدود هستند.

وی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها و شرایط جوی محورهای مواصلاتی اطلاع کسب کنند و با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن داشته باشند.