باشگاه خبرنگاران جوان -حمید نجفی، رئیس اتحادیه نانوایان قم، در تشریح ماجرای گرانی نان در استان گفت: طرح سرانه نان فعلاً فقط در خوزستان، مرکزی و زنجان اجرا می‌شود و قم هنوز در این طرح قرار نگرفته است.

وی افزود: آنچه باعث شده برخی شهروندان قمی با مبالغ بالاتر از نرخ معمول نان مواجه شوند، مربوط به مشتریانی است که کد ملی‌شان متعلق به استان‌های پایلوت است و سهمیه ماهانه خود را دریافت کرده‌اند؛ بنابراین، این موضوع ربطی به اجرای طرح در قم ندارد.

نجفی تأکید کرد: مبالغ مازاد پرداخت‌شده از سوی این مشتریان، نباید به آن‌ها عودت شود؛ چراکه این پول، مازاد بر نرخ یارانه‌ای نان است و طبق سازوکار طرح، به حساب دولت واریز می‌شود.

وی در ادامه از پیشنهاد تعویق اجرای طرح در قم خبر داد و گفت: با توجه به ابهامات و نواقصی که در مرحله آزمایشی وجود دارد، بهتر است قم در زمره استان‌های پایانی اجرای طرح باشد تا پس از رفع مشکلات، اجرای آن با کمترین چالش برای نانوایان همراه شود.

رئیس اتحادیه نانوایان قم در پایان با تأکید بر حفظ معیشت نانوایان تصریح کرد: هدف از این طرح، شفاف‌سازی فروش نان است و باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که به درآمد نانوایان لطمه‌ای وارد نشود. از نانوایان نیز خواسته شده از اقدام خودسرانه پرهیز کنند و اخبار را از مراجع رسمی دنبال کنند.