باشگاه خبرنگاران جوان - برخی افراد تصور می‌کنند در فضای مجازی آزاد هستند و هر چه می‌خواهند می‌گویند و می‌بینند، اما واقعیت این است که چیزی را که می‌بینند، یک الگوریتم مخفی با دقت بسیار بالا انتخاب کرده تا جلوی چشم‌شان بگذارد. این نوشتار می‌خواهد نشان دهد چگونه جبهه استعمار از طریق موبایل‌های کوچک در دست افراد، می‌خواهد عزت، استقلال و آزادی یک ملت را بگیرد.

زندان نامرئی؛ وقتی الگوریتم‌ها به جای ما تصمیم می‌گیرند

ذهن انسان یکی از اصلی‌ترین میدان‌های جنگ در عصر کنونی است. آنچه امروز در شبکه‌های اجتماعی غربی مانند تلگرام، اینستاگرام و ایکس رخ می‌دهد، عملیات پیچیده‌ای از مهندسی افکار عمومی است که توسط الگوریتم‌ها و سرویس‌های جاسوسی غربی هدایت می‌شود.

الگوریتم، یک دستورالعمل مرحله‌به‌مرحله در فضای مجازی برای رسیدن به یک نتیجه مشخص است. الگوریتم‌ها مغز‌های مصنوعی هستند که می‌دانند شما چه چیزی را دوست دارید و چگونه می‌توانند شما را در یک مسیر خاص هدایت کنند.

الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی به ابزار‌های کنترل شناختی تبدیل شده‌اند و شما را در یک حباب اطلاعاتی محصور می‌کنند تا قدرت تفکر و تعقل را از انسان بگیرند.

این الگوریتم‌ها با شناسایی نقاط حساس روانی نسل جوان، محتوا‌های مسموم و روایت‌های تحریف‌شده را با سرعتی زیاد منتشر می‌کنند.

هشدار اندیشمندان غربی درباره سلطه الگوریتم‌ها

اندیشمندان غرب سال‌هاست خطر سلطه الگوریتم‌ها بر ساختار جامعه بشری را هشدار می‌دهند و معتقدند این کد‌ها اصلاً بی‌طرف نیستند و همیشه به نفع کسانی که ساخته شده‌اند عمل می‌کنند.

شوشانا زوبوف، روانشناس اجتماعی، فیلسوف و محقق آمریکایی معتقد است این سیستم‌ها هدفشان این است که رفتار ما را مثل یک ماشین پیش‌بینی کنند و آن را کنترل کنند.

مانوئل کاستلز، جامعه شناس اسپانیایی نیز معتقد است شبکه تنها یک ابزار نیست، بلکه ساختار اجتماعی جدیدی است که قدرت و عاملیت را از طریق میانجی‌گری الگوریتمی بازتعریف می‌کند. این شبکه‌ها قدرت را از دست مردم می‌گیرند و به دست کسانی می‌دهند که مالک این کد‌ها هستند.

پژوهشگران امنیت دیجیتال معتقدند؛ الگوریتم‌ها به عنوان معماران نامرئی حقیقت عمل می‌کنند؛ آنها تعیین نمی‌کنند چه چیزی درست است، بلکه تعیین می‌کنند چه چیزی دیده شود.

ژان بودریار، جامعه شناس و فیلسوف فرانسوی معتقد بود ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که در آن «تصویر» جای «واقعیت» را گرفته و ما دیگر نمی‌توانیم بفهمیم چه چیزی واقعی است و چه چیزی ساخته شده است.

نیکولاس کار، نویسنده و تحلیل‌گر رسانه آمریکایی نیز معتقد است؛ اینترنت در حال سیم‌کشی مجدد مغز‌های ماست تا سطحی‌نگری را بر عمق جایگزین کند و ما را در برابر دستکاری‌پذیری آسیب‌پذیر کند.

اینترنت و الگوریتم‌ها مغز کاربران را عادت داده‌اند که فقط مطالب سطحی را بخوانند و دیگر توانایی تحلیل پیچیدگی‌های اقتصاد یا سیاست را نداشته باشند و این ضعف ذهنی مینه‌ساز پذیرش فریبکاری‌های جریان‌های بیگانه باشد.

رضا پهلوی؛ مهره مصرفی سوخته و شاه ربات‌ها

در میان این هیاهوی دیجیتال، شخصی مثل رضا پهلوی دیده می‌شود که سعی دارد با استفاده از این موج‌های مصنوعی، خود را مطرح کند، اما اگر واقع‌بین باشیم، باید ببینیم ماهیت او چیست. ربع پهلوی تمام وزن خود را از بیگانگان و دشمنان ملت ایران می‌گیرد و فاقد هرگونه عاملیت اصیل برای تاثیرگذاری بر اراده ملت ایران است.

استراتژی تغییر رژیم که او و حامیانش دنبال می‌کنند، با یک بن‌بست تاریخی رو‌به‌رو شده است. او تنها توانسته است به یک دستاویز برای توطئه‌های خارجی تبدیل شود؛ یعنی کسی که غرب از او استفاده می‌کند تا به اغراض خود، رنگ و بوی ایرانی ببخشد، اما او را به عنوان یک بازیگر مستقل و دارای اراده ملی به رسمیت شناخته نخواهد شد. او نتوانسته در برابر صلابت و اقتدار نظام اسلامی ایستادگی کند و در همان مسیر وابستگی، به مهره‌ای مصرفی فرسوده تبدیل شده است.

بر اساس برخی تحلیل‌ها در اندیشکده‌های غربی، رضا پهلوی یک ابزار برای مقاصد غرب است تا یک تصمیم‌گیرنده مستقل. چون او نمی‌تواند برخلاف منافع قدرت‌های غربی عمل کند، در واقع یک نماد و عروسک برای برنامه‌های طراحی‌شده در خارج از مرزهاست.

مقامات و تحلیلگران غرب، نگاهی بسیار حقیرانه به وی دارند. رضا پهلوی کاملاً به حمایت‌های رسانه‌ای و سیاسی غرب وابسته است و برای غرب ابزاری است تا از طریق او، استراتژی‌های مهار و فشار بر جمهوری اسلامی و ایجاد آشوب را جلو ببرد.

تحلیلگران معتقدند که او فاقد جناح قدرت در داخل ایران است. او بدون بستر اجتماعی توصیف می‌شود. در واقع رضا پهلوی یک رهبر ساختگی است که تنها با تکیه بر حمایت‌های خارجی و رسانه‌ای می‌تواند ادعای رهبری کند، بدون اینکه قدرت واقعی در دست داشته باشد.

برخی از صاحب‌نظران بر این باورند که رویکرد او صرفاً تغییر رژیم است که با اهداف امنیتی غرب همسو شده است.

طیف‌های حامی این مدعیان، از طریق سرویس‌های اطلاعاتی غرب مدیریت می‌شوند. این اکانت‌ها و ربات‌ها با ایجاد هیاهوی مصنوعی، تصویری کاذب از خواسته مردم می‌سازند تا بتوانند مانند سناریوی کودتای دی ماه را بسازند. این افراد سربازان جنگ ترکیبی هستند که هدفشان تبدیل ملت فرهیخته و سرافراز ایران به توده‌ای بی‌اراده برای بازگرداندن ساختار استعماری دوره طاغوت است.

آنها می‌خواهند با وعده‌های دروغین رفاه، مردم را فریب دهند، اما حقیقت این است که این جریان، هیچ قدرت واقعی و مردمی ندارد. تمام آنچه می‌بینیم، یک نمایش است که با کمک ربات‌ها و اکانت‌های ساختگی در فضای مجازی، بزرگ جلوه داده شده است.

روزنامه فرانسوی لوفیگارو: ۹۵ درصد حساب‌های حامی پهلوی در ایکس، غیرواقعی و جعلی (فیک) هستند

در این زمینه، روزنامه فرانسوی «لو فیگارو» سال گذشته طی گزارشی با عنوان «جنگ دیجیتال اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در سایه؛ حساب‌های جعلی، لایک‌ها و شاه ایران»، از تقلای رژیم صهیونیستی برای محبوب نشان دادن پهلوی خبر داد و نوشت: ۹۵ درصد حساب‌های حامی پهلوی در ایکس، غیرواقعی و جعلی (فیک) هستند.

به نوشته لوفیگارو در این عملیات دیجیتال، از حساب‌های جعلی و لایک‌های ساختگی استفاده می‌شود تا پیام‌هایی خاص منتشر شود که به نفع تغییر نظام در ایران باشد. این پیام‌ها، پسر شاه پیشین ایران را به صورت نمادین به عنوان چهره جایگزین بازنمایی می‌کنند.

براساس این گزارش، این کارزار‌های دیجیتال از ابزار‌هایی مانند ربات‌های حساب کاربری، انتشار گسترده محتوا و لایک‌های جعلی برای افزایش دیده‌شدن پیام‌ها بهره می‌برند.

گزارش این روزنامه فرانسوی نشان می‌دهد؛ رضا پهلوی یک مهره مصرفی سوخته و شاه ربات‌ها است.

راه‌های مقابله با سلطه الگوریتم‌ها

آنچه امروز با آن رو‌به‌رو هستیم، یک جنگ شناختی تمام‌عیار است؛ جنگی که هدف آن تسخیر ذهن‌ها، تغییر ارزش‌ها و فروپاشی از درون است.

برخی اندیشکده‌های غربی گزارش داده‌اند که غرب برای مقابله با اقتدار نظام اسلامی و فریب مردم ایران از «الگوریتم‌ها» به عنوان سلاح استفاده می‌کند.

در این جنگ، هدف جنگیدن با باور‌ها است. غرب با استفاده از الگوریتم‌ها هاله‌ای از اطلاعات غلط را تزریق می‌کند. آنها تلاش می‌کنند با نمایش مداوم سبک‌های زندگی غربی یک شکاف هویتی در نسل جوان ایجاد کنند. یعنی تلاش برای اینکه جوان ایرانی، هویت خود را با آنچه در صفحه موبایلش می‌بیند، جایگزین کند.

برای مقابله با جنگ شناختی و سلطه الگوریتم‌ها و اینکه صاحب اختیار ذهن خودمان باشیم، باید با تفکر نقادانه با فضای مجازی مواجه شویم. وقتی بدانیم هدف دشمن مهندسی و تسخیر ذهن ماست، مواجهه منطقی‌تر و آگاهانه تری خواهیم داشت. به مطالعه کتاب‌های مناسب و سازنده هویت اصیل اسلامی ـ ایرانی بپردازیم؛ مانند قرآن کریم، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و کتب رهبران انقلاب اسلامی، استاد شهید مطهری و علامه مصباح یزدی. نباید در دنیای مجازی غرق شویم؛ گفت‌و‌گو با اهل علم و تشخیص، خانواده و دوستان در دنیای واقعی، واقعیات را بهتر نشان می‌دهد. نباید اجازه دهیم «ترندها» تعیین کنند که چه فکر می‌کنیم. به جای مصرف‌کننده بودن، باید سعی کنیم محتوایی تولید کنیم که بر پایه ارزش‌ها و آرمان‌های انقلابی باشد و سبک زندگی اسلامی و قرآنی را معرفی کند.

پیوند ناگسستنی امت با ولایت، باور به سنت‌های الهی، افزایش یافتن معرفت، آگاهی و بصیرت ملی، هویت اسلامی ـ ایرانی و انسجام اجتماعی، موانع پیش روی دشمن برای غلبه در جنگ شناختی است که تقویت و اعتلای آن به تعمیق بیشتر شکست جبهه معارض انقلاب اسلامی منجر خواهد شد و سرویس‌های بیگانه و طیف سلطنت طلب از تحرکات اخیر و بازتولید رویا‌های دیجیتالی توسط ربات‌ها راه به جایی نخواهند برد.

منبع: فارس