باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در گفت‌وگویی تلفنی با گِیب گوتیرز، خبرنگار شبکه ان‌بی‌سی نیوز، اعلام کرد که بدون مشارکت اوکراین هیچ تصمیمی درباره این کشور نخواهد گرفت.

ترامپ گفت با موضع ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین مبنی بر ضرورت مشورت با کی‌یف موافق است.

رئیس‌جمهور آمریکا در این‌باره گفت: «با او موافقم. او رئیس جمهور آن کشور است؛ بنابراین من بدون او هیچ اقدامی انجام نمی‌دهم».

ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا در جریان نشست سه‌جانبه در شنژن، با شی جین‌پینگ و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور چین و روسیه، درباره جنگ اوکراین گفت‌و‌گو کرده است یا خیر، پاسخ مستقیمی نداد.

او در عوض، این نشست را بسیار موفقیت‌آمیز توصیف کرد و گفت: «فکر می‌کنم از صفر تا ۱۰، نمره ۱۲ می‌گیرد. همه‌چیز عالی بود. روابط فوق‌العاده‌ای شکل گرفت».

این اظهارات در بستر نگرانی اوکراین از احتمال توافق آمریکا و روسیه بر سر پایان جنگ، بدون مشارکت کی‌یف مطرح شده است. ترامپ امروز در نشستی سه‌جانبه با روسای جمهوری چین و روسیه شرکت کرد و همچنین دیداری دوجانبه با رئیس‌جمهور روسیه داشت؛ در حالی که اوکراین در این مذاکرات حضور نداشت.

هم‌زمان، زلنسکی از دیدار دوجانبه ترامپ و پوتین بدون حضور نماینده اوکراین انتقاد کرده و آن را اشتباه دانسته بود. نگرانی اصلی کی‌یف این است که دو کشور خارجی درباره سرنوشت جنگ و شرایط صلح تصمیم بگیرند، بی‌آنکه اوکراین در مذاکرات حضور داشته باشد.

منبع: بریکینگ نیوز