\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u00a0\u0627\u062d\u0645\u062f \u0639\u0633\u06af\u0631\u06cc \u0633\u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc\u060c \u067e\u0698\u0648\u0647\u0634\u06af\u0631 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u0627\u0632 \u0633\u0627\u0644 \u06f2\u06f0\u06f0\u06f0 \u062a\u0627 \u06f2\u06f0\u06f2\u06f6 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u062f\u0648 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u062c\u0646\u06af\u060c \u06a9\u0648\u062f\u062a\u0627\u060c \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0648 \u0634\u0648\u0631\u0634 \u062f\u0631 \u062c\u0647\u0627\u0646 \u0627\u062a\u0641\u0627\u0642 \u0627\u0641\u062a\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n