باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق مفتح پنجشنبه در نشست توسعه صادرات و مبادلات مرزی استان بوشهر اظهار کرد: در شرایطی که دشمن تلاش می‌کند از طریق محدود کردن تجارت خارجی و ایجاد اختلال در تأمین مواد اولیه، کشور را با مشکلات اقتصادی مواجه کند، وظیفه ملی ما تسهیل تجارت و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود است.

وی افزود: در شرایط کنونی، تسهیل تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات اهمیت دوچندانی دارد و باید موانعی که در وضعیت عادی ممکن است توجیهی برای وجود آنها باشد، متناسب با شرایط فعلی بازنگری و برطرف شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به جایگاه راهبردی استان بوشهر در تأمین نیاز‌های کشور بیان کرد: بندر بوشهر در شرایط کنونی و آینده نقش محوری‌تری در تأمین کالا‌های مورد نیاز کشور خواهد داشت و با توجه به تغییرات در سهم بنادر کشور، اتکای بیشتری به ظرفیت این بندر خواهیم داشت.

مفتح ادامه داد: بر همین اساس، باید تسهیلات لازم برای فعالیت تجار و بازرگانان در این بندر فراهم شود و در شرایط فعلی، اولویت اصلی تأمین کالا‌های مورد نیاز کشور است؛ از این رو برخی ملاحظات و نگرانی‌هایی که در شرایط عادی مطرح می‌شود، ممکن است در اولویت‌های بعدی قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت هدایت فعالان اقتصادی به سمت واردات مواد اولیه به جای کالا‌های نهایی گفت: باید زمینه‌ای فراهم شود تا تجار و بازرگانان بیشتر بر تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولید تمرکز کنند؛ چراکه استمرار فعالیت واحد‌های تولیدی و حفظ اشتغال از اهمیت بالایی برخوردار است.

مفتح اضافه کرد: دشمن با محدود کردن مسیر‌های تأمین کالا و مواد اولیه به دنبال ایجاد اختلال در تولید و بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی است، بنابراین باید با رفع موانع و فراهم کردن تسهیلات، در مسیر مخالف این فشار‌ها حرکت کنیم.

وی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت فعالان اقتصادی استان بوشهر گفت: برای شناسایی مشکلات و ارائه راهکار‌های عملی، نظرات و پیشنهاد‌های فعالان اقتصادی باید در استان جمع‌آوری و به‌صورت مشخص دسته‌بندی شود تا امکان پیگیری و تصمیم‌گیری درباره آنها در سطح ملی فراهم شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اتاق بازرگانی، کارگروه‌های تخصصی و اداره کل بنادر و دریانوردی استان می‌توانند در جمع‌بندی مسائل و ارائه پیشنهاد‌های اجرایی نقش مؤثری داشته باشند و استاندار بوشهر نیز در پیگیری این موضوعات و انتقال آنها به مرکز همکاری خواهد کرد.

مفتح تأکید کرد: انتظار داریم پیشنهاد‌های استان به‌صورت دقیق، مشخص و همراه با راهکار ارائه شود تا بتوانیم در تهران برای رفع موانع تصمیم‌گیری کنیم و تسهیلات مورد نیاز تجارت و تأمین کالا را در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم آوریم.