باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه سومالی شامگاه پنجشنبه به سفیر امارات دستور داد ظرف ۷۲ ساعت خاک این کشور را ترک کند و سفیر خود را نیز از ابوظبی فراخواند.

سومالی امارات را به نقض حاکمیت این کشور متهم کرد و این اقدامات را در حد «تجاوز آشکار» دانست.

عبدالفتاح قاسم محمد، وزیر اطلاع‌رسانی سومالی، در اظهاراتی که خبرگزاری رسمی این کشور منتشر کرد، گفت: «اقداماتی علیه هر فردی که با امارات در تجاوز به سومالی همکاری کند، اتخاذ خواهد شد.»

وی افزود: «از همه مردم سومالی می‌خواهیم از کشور خود دفاع کنند و در برابر تجاوز آشکار امارات به حاکمیت، امنیت، سرزمین و وحدت سومالی متحد شوند.»

وزیر اطلاع‌رسانی سومالی جزئیات اقداماتی را که امارات انجام داده و موجب واکنش موگادیشو شده است، اعلام نکرد.

حسن شیخ محمود، رئیس‌جمهور سومالی، نیز روز سه‌شنبه در سخنانی امارات را متهم کرد که با ارائه حمایت‌های اقتصادی و سیاسی به برخی دولت‌های منطقه‌ای سومالی، آنها را به مخالفت با دولت فدرال این کشور ترغیب می‌کند.

شایان ذکر است که اختلافات دو کشور پس از آن تشدید شد که امارات روابط نزدیکی با منطقه جدایی‌طلب سومالی‌لند و دو منطقه نیمه‌خودمختار پونتلند و جوبالند برقرار کرد. همچنین به رسمیت شناختن سومالی‌لند از سوی رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۶ و گزارش‌ها درباره نقش امارات در این روند، بر تنش‌ها افزود.

منبع: النشره