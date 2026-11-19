باشگاه خبرنگاران جوان - آیین اختتامیه جایزه بین‌المللی داستان شش‌کلمه‌ای «میناب؛ ۱۶۸ داستان کوتاه ناتمام» پنجشنبه (۲۸ آبان ۱۴۰۵) با حضور سید عباس صالحی؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محسن جوادی؛ معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ابراهيم حيدری؛ دبير سی‌وچهارمین دوره هفته كتاب جمهوری اسلامی ايران و مديرعامل خانه كتاب و ادبيات ايران، غلامرضا طریقی؛ مدیرکل دفتر ادبیات و زبان فارسی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر جایزه داستان شش‌کلمه‌ای «میناب؛ ۱۶۸ داستان کوتاه ناتمام»، احمد مسجدجامعی و جمعی از مديران ستاد هفته کتاب، مديران فرهنگی كشور و جمعی از اصحاب حوزه كتاب، فرهنگ و رسانه در سالن حجاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.

سوگ میناب، سوگی فراموش‌نشدنی است

در این آیین، سید عباس صالحی بیان کرد: سازمان ملل متحد روز ۲۰ نوامبر را روز جهانی کودک را با این نگاه نام‌گذاری کرده که حقوق کودکان مورد توجه قرار بگیرد؛ حق معیشت و تغذیه، حق سلامت، حق آموزش و شاید بالاتر از همه، حق امنیت؛ اینکه بتوانیم جهانی امن برای کودکان داشته باشیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: آنچه امروز می‌بینیم، کارنامه خوبی برای انسان و جهان نیست. از یک سو، کودکان غزه را می‌بینیم. در چند سال گذشته، از میان بیش از ۷۰ هزار شهید غزه، ۲۲ هزار دانش‌آموز به شهادت رسیده‌اند. ۶۳۰ هزار کودک در غزه از تحصیل بازمانده‌اند و ۶۲ هزار کودک یتیم داریم که بخشی از آنها از هر دو والد محروم شده‌اند. همچنین ۶۵۰ هزار کودک در معرض خطر قرار دارند.

صالحی در ادامه با اشاره به این نکته که در یک سال اخیر، اتفاق سخت میناب را تجربه کرده‌ایم، گفت: سوگ میناب، سوگی فراموش‌نشدنی است. نخست اینکه مدرسه هدف قرار گرفت؛ مدرسه از جمله اماکن امن جهان است. دوم اینکه این مدرسه، دبستان بود و دانش‌آموزان پایه اول و دوم و سوم در آن تحصیل می‌کردند. سوم اینکه دو دبستان هدف قرار گرفت، نه یک دبستان. این فاجعه می‌توانست بسیار غم‌انگیزتر باشد. می‌دانیم که این مدرسه بیش از ۴۰۰ دانش‌آموز داشت و اگر پس از آن اتفاق و موشک‌باران و حمله به ایران، مدیران مدرسه اعلام تعطیلی نمی‌کردند و تعدادی از والدین برای بردن فرزندانشان به مدرسه نمی‌آمدند، امروز با ۴۰۰ گل پرپرشده و بر زمین‌مانده روبه‌رو بودیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به ابعاد جنایت دولت تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی در مدرسه میناب اشاره کرد و ادامه داد: مدیران و معلمانی که ماندند تا کودکان بعدی و بعدی را به والدینشان تحویل بدهند، خود نیز در معرض خطر بودند. نکته دیگر اینکه فقط یک موشک نبود؛ موشک دوم و سوم هم آمدند. همه می‌دانیم که پس از اصابت موشک اول، تصور می‌شد امنیت و امانی وجود دارد، اما چنین نبود و موشک‌های دوم و سوم نیز آمدند. بعد از این اتفاق دشمنان در ابتدا تلاش کردند خود را تبرئه کنند و بگویند ما نبودیم. یادمان نرفته است که در روز اول و روزهای نخست چگونه تلاش کردند این جنایت را از خود دور کنند. آنگاه که نتوانستند، گفتند گزارشی از آن را منتشر می‌کنند؛ اما این گزارش منتشر نشد.

صالحی با بیان اینکه سوگ میناب، شناسنامه جنایت تجاوزکاران به ایران و سندی از معصومیت کودکان مظلوم میناب است، گفت: این اتفاق سندی برای درد و خشم والدینی است که روزها تلاش می‌کردند قطعه‌ای و تکه‌ای از فرزندانشان را بیابند و گاه نمی‌یافتند. همچنین سندی برای دادخواهی ملت مظلوم ایران است. از همان روزی که این اتفاق افتاد، قرار شد هرکس به اندازه توان خود کاری انجام دهد و ادای دینی کند. در معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایده جایزه بین‌المللی داستان شش‌کلمه‌ای را مطرح کردند. در همان روزهای جنگ، در جریان جنگ ۴۰ روزه، این ایده مطرح و فراخوان آن منتشر شد و مورد استقبال قرار گرفت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: داستان شش‌کلمه‌ای به‌خاطر کوتاهی، برای کودکان و البته کودکانی که کوتاه‌تر و کوتاه‌تر شدند، لطیف است؛ به لطافت خیال، برانگیزاننده قدرت تخیل کودکان و به‌یادماندنی است. همچنین قابلیت اشاعه دارد؛ چون سخنان کودکان است و نوای کودکان را با خود دارد. آنچه امروز می‌خوانیم و می‌بینیم، نشان می‌دهد که این رویداد و این رؤیا تا حدی محقق شده است. داستان میناب همچنان ادامه دارد.

سید عباس صالحی در پایان چند داستان شش‌کلمه‌ای از کتاب «میناب؛ ۱۶۸ داستان کوتاه ناتمام» را خواند.

داستان شش کلمه‌ای قابلیت ترجمه به همه زبان‎‌ها را دارد

در ادامه این آیین، غلامرضا طریقی با بیان اینکه بیان کردن مستندات و آنچه که در میناب گذشت از وظایف مهم همه ماست، گفت: اگر ما حرف نزنیم ممکن است ۶ ماه دیگر با بی‌شرمی بگویند میناب به محیط زیست آسیب می‌رساند یا هر دلیل بی‌ شرمانه دیگر.

وی ادامه داد: از روز‌های نخست این حادثه، آثار متعددی در قالب کتاب، مستند، و شعر نوشته شد، اما انتقال این روایت‌ها به مخاطبانی که خارج از ایران هستند و امکان مشاهده مستقیم این تصاویر را ندارند، از وظایف مهم ما است.

طریقی به ایده شکل گیری این جایزه اشاره کرد و گفت: ایده این جایزه در روزهای میانی جنگ چهل روزه و با الهام از داستان ارنست همینگوی با عنوان «یک کفش بچه، هرگز پوشیده نشده» شکل گرفت. این شش کلمه قابلیت ترجمه به همه زبان‎های دنیا را دارد. هدف ما این بود که فقط نویسندگان حرفه‌ای مخاطب این فراخوان نباشند و همه علاقه‌مندان بتوانند با چند کلمه، احساس و روایت خود را درباره این موضوع بیان کنند. همچنین کوتاه بودن داستان‌ها امکان ترجمه و انتقال آنها به مخاطبان دیگر کشور‌ها را فراهم می‌کرد.

مدیرکل دفتر ادبیات و زبان فارسی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: پس از انتشار فراخوان، در مدت دو ماه ۱۷ هزار اثر به دست ما رسید. حدود چهار هزار اثر از ۳۹ کشور در این رویداد شرکت کردند. حتی از کشور آمریکا نیز به این جایزه اثر ارسال کردند و درباره میناب نوشتند. بخشی از آثار را نویسندگان حرفه‌ای، بخشی را علاقه‌مندان به نویسندگی و بخش دیگری را مردم عادی ارسال کردند. این استقبال نشان داد همراهی با رنج انسانی لزوما به حرفه‌ای بودن در نویسندگی نیاز ندارد و گاهی عاطفه و احساس، کاری می‌کند که از عهده بسیاری از نویسندگان حرفه‌ای هم برنمی‌آید.

طریقی افزود: انتخاب آثار از میان این تعداد اثر، کار بسیار دشواری بود؛ اما پس از چند مرحله داوری، ۱۶۸ اثر برای انتشار در کتاب انتخاب شد و در نهایت ۲۰ اثر به عنوان برگزیده نهایی (۱۰ اثر ایرانی و ۱۰ اثر از نویسندگان خارج از کشور) انتخاب شدند.

در پایان این آیین از کتاب این رویداد شامل ۱۶۸ داستانک برگزیده (به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی) رونمایی شد.

سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «با کتاب گفت‌وگو کنیم» از بیست‌وسوم تا سی‌ام آبان (۱۴۰۵) در سراسر کشور برگزار می‌شود.