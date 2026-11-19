باشگاه خبرنگاران جوان- امین عارف‌نیا روز پنجشنبه در نشستی با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از نمایندگان مجلس و مسوولان استانی افزود: خبر افتتاح بارگاه شمس تبریزی به مدت یک هفته علاوه بر رسانه‌های داخلی، در رسانه‌های بین‌المللی نیز بازتاب داشت که این موضوع نشان‌دهنده اهمیت پروژه و اقدامات انجام‌شده برای به سرانجام رساندن آن است.

وی با اشاره به بازخورد مثبت مراسم افتتاح خاطرنشان کرد: حضور تور رسانه‌ای در این رویداد نقش موثری در انعکاس گسترده خبر افتتاح بارگاه شمس تبریزی داشت.

مشاور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه آیین افتتاح بارگاه شمس تبریزی فرصتی برای گردهمایی اهالی فرهنگ و هنر فراهم کرد، گفت: این مراسم در فضایی آبرومند، بدون حاشیه و با برنامه‌ریزی دقیق و تمهیدات اجرایی مناسب برگزار شد.

عارف‌نیا ادامه داد: پس از برگزاری این رویداد، بسیاری از وزیران و مسوولان دستگاه‌های اجرایی ابراز تأسف می‌کردند که چرا فرصت حضور در این آیین را نداشته‌اند که این موضوع نشان‌دهنده اثرگذاری و اهمیت این رویداد فرهنگی است.

وی همچنین از همراهی نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی و امام جمعه ارومیه، مسوولان امنیتی و انتظامی، معاونان استاندار، نماینده مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس و سایر دستگاه‌های اجرایی در برگزاری مراسم و تامین امنیت آن قدردانی کرد.

مشاور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به ظرفیت این تجربه برای اجرای طرح‌های مشابه افزود: افتتاح بارگاه شمس تبریزی به الگویی موفق تبدیل شد که می‌توان از آن در پیشبرد پروژه‌های فرهنگی دیگر نیز استفاده کرد.

عارف‌نیا همراهی و همدلی مردم را از عوامل موثر در تکمیل و افتتاح این پروژه دانست و اظهار کرد: این رویداد فرهنگی دستاورد‌های ارزشمندی به همراه داشت و حاصل همکاری مجموعه‌ای از دستگاه‌ها و مسوولان در سطوح مختلف بود.

وی با اشاره به روند اجرای پروژه گفت: این طرح عمرانی طی چند ماه با تلاش همکاران میراث فرهنگی استان و همراهی فرماندار، شهردار، امام جمعه، اعضای شورای شهر و دیگر مسوولان به سرانجام رسید و مدیریت و درایت استاندار نیز نقش مهمی در تحقق این هدف داشت.

عارف‌نیا خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات منظم هماهنگی به هدایت استاندار، زمینه هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف را فراهم کرد و در نهایت این پروژه را به مرحله افتتاح رساند.