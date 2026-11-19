باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ابوحسین الحمیداوی، دبیرکل کتائب حزب‌الله عراق، در پیامی ضمن قدردانی از حامیان مقاومت اسلامی در داخل و خارج عراق، از مواضع نیرو‌های الحشد الشعبی و نیرو‌های امنیتی این کشور در حمایت از مقاومت تمجید کرد و خواستار پرهیز از هرگونه تنش داخلی شد.

الحمیداوی با اشاره به آنچه حملات نیرو‌های استکباری جهانی علیه نیرو‌های مقاومت اسلامی خواند، از افرادی که در کارزار دفاع از نیرو‌های مقاومت مشارکت داشته‌اند، قدردانی کرد و بر اطمینان خود به وعده و یاری خداوند تاکید کرد.

وی همچنین از موضع نیرو‌های الحشد الشعبی و همبستگی آنان با مقاومت اسلامی تقدیر کرد و نیرو‌های امنیتی عراق را به دلیل جلوگیری از هرگونه درگیری داخلی که به گفته او می‌تواند در خدمت دشمنان باشد، مورد تحسین قرار داد.

دبیرکل کتائب حزب‌الله عراق در بخش دیگری از پیام خود از فعالان رسانه‌ای خواست تمرکز خود را بر مقابله با آمریکا و رژیم صهیونیستی و دفاع از جمهوری اسلامی ایران قرار دهند و هشدار داد در صورت ازسرگیری حمله دشمن صهیونیستی ـ آمریکایی علیه ایران، جنگ احتمالی می‌تواند شدیدتر و سخت‌تر از درگیری‌های پیشین باشد.

الحمیداوی در عین حال تاکید کرد اختلافات موجود با علی فالح الزیدی، نخست وزیر عراق از طریق کانال‌های ویژه پیگیری و حل‌وفصل خواهد شد تا فرصتی در اختیار دشمنان قرار نگیرد.

وی همچنین از نیرو‌های مقاومت خواست به فعالیت‌های عادی خود بازگردند، توانمندی‌های نظامی و آموزشی‌شان را ارتقا دهند و برای مواجهه با چالش‌های آینده آمادگی داشته باشند.

او در پایان با اطمینان‌بخشی به ساکنان کربلا، بابل، بغداد و زائران کربلا، بر ادامه حمایت و حفاظت از آنان تاکید کرد و از هادی العامری، فالح الفیاض، ابوفدک و سردار اسماعیل قاآنی و همراهانش به دلیل مواضع و تلاش‌هایشان برای حمایت از نیرو‌های مقاومت قدردانی کرد.

منبع: کانال تلگرام نایا