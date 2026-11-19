باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - آیین گرامیداشت جافندایان وطن «هم‌رکاب با دریاقلی برای ایران» امروز (پنج‌شنبه) همزمان با سالروز شهادت دریاقلی سورانی، با حضور سردار محمدرضا نقدی (مشاور فرمانده کل سپاه)، سردار بلالی (مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه)، علی رمضانی (مدیرعامل باغ کتاب)، هادی کهن‌دل (مدیرعامل خبرگزاری دفاع مقدس)، رزمندگان و مدافعان آبادان و خانواده شهید سورانی در باغ کتاب تهران برگزار شد.

سردار نقدی: شهدا بزرگ‌ترین جلوه‌های هنر انسانی را به نمایش گذاشتند

سردار محمدرضا نقدی در این مراسم با گرامیداشت یاد شهدا اظهار داشت: شهدا با ایثار و فداکاری خود، بزرگ‌ترین جلوه‌های هنر انسانی را به نمایش گذاشتند و با ایستادگی در برابر ظلم، حقیقت جبهه مقاومت را برای جهانیان آشکار کردند.

وی با اشاره به نقش هنر و رسانه در مقابله با جریان تحریف افزود: یکی از عوامل تداوم جنایات رژیم صهیونیستی، حمایت‌های مالی و تسلیحاتی قدرت‌های استکباری و تلاش جریان‌های هنری وابسته برای بزک‌کردن چهره این رژیم بوده است؛ ازاین‌رو مقابله با این جریان جز با هنر اصیل و برخاسته از اسلام ناب محمدی امکان‌پذیر نیست.

مشاور فرمانده کل سپاه با بیان اینکه رژیم صهیونیستی چشم‌اندازی برای بقا ندارد، خاطرنشان کرد: امروز نشانه‌های بیداری ملت‌ها از اروپا تا قلب آمریکا قابل مشاهده است و این بیداری به برکت خون شهدا گسترش خواهد یافت.

سردار نقدی با تأکید بر ضرورت شناخت واقعیت‌های میدان مقاومت گفت: رژیم صهیونیستی از حمایت اطلاعاتی گسترده‌ای برخوردار است و ده‌ها سفارتخانه و هزاران ماهواره آمریکایی اطلاعات لحظه‌ای را در اختیار آن قرار می‌دهند؛ بنابراین مقایسه امکانات دو طرف بدون در نظر گرفتن این واقعیت‌ها صحیح نیست. وی افزود: مردانی که در برابر چنین دشمنی ایستادند، حماسه‌های بزرگی آفریدند.

وی با اشاره به پیوند حماسه‌های تاریخی ملت ایران تصریح کرد: انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شکوه آن، زمینه‌ساز شکل‌گیری جریان مقاومت در منطقه شد؛ دفاع مقدس در حقیقت مادر جریان مقاومت بود و الهام‌بخش حرکت‌های مقاومتی در منطقه شد.

سردار نقدی در پایان با قدردانی از نویسنده کتاب «هم‌رکاب با دریاقلی برای ایران» گفت: یکی از ویژگی‌های ارزشمند این اثر، تبیین پیوند حماسه‌های ملت ایران و جبهه مقاومت است.

سردار بلالی: اقتدار دفاعی ایران مرهون مجاهدت شهداست

سردار بلالی، مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه، نیز در این مراسم اظهار داشت: اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های موشکی، پهپادی و پدافندی مرهون مجاهدت شهیدانی همچون حاج حسن تهرانی‌مقدم و سردار شهید حاجی‌زاده و تلاش مستمر نسل‌های مختلف نیرو‌های متخصص کشور است.

وی با اشاره به آغاز خودکفایی موشکی ایران با تکیه بر توان متخصصان داخلی گفت: در دوران دفاع مقدس شهر‌های کشور هدف حملات موشکی قرار می‌گرفتند و امکانات مناسبی برای دفاع نداشتیم؛ اما با تلاش متخصصان داخلی، زمینه بومی‌سازی دانش ساخت و تولید موشک فراهم شد. امروز به جایگاهی رسیده‌ایم که موشک، پهپاد و سامانه‌های پدافندی را در داخل کشور تولید می‌کنیم و وابستگی به خارج نداریم.

مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه با گرامیداشت یاد شهید دریاقلی سورانی خاطرنشان کرد: این شهید بزرگوار در مقطعی حساس از تاریخ کشور با اقدام به‌موقع و شجاعانه خود توانست روند تحولات را تغییر دهد و شرایط را از پیشروی دشمن به سمت مقابله و دفاع تغییر دهد.

بلالی با اشاره به حضور مستمر مردم در صحنه تأکید کرد: مردم عزیزی که اکنون بیش از ۲۶۰ شب در میدان‌ها حضور دارند، اطمینان داشته باشند که نیرو‌های مسلح با قدرت و آمادگی کامل ایستاده‌اند و برای پاسخ به هرگونه اقدام دشمن آماده‌اند. وی وحدت و هماهنگی میان مسئولان را از عوامل مهم عبور از مشکلات دانست و گفت: دشمن تلاش می‌کند با ایجاد اختلاف به اهداف خود برسد؛ ازاین‌رو باید اتحاد و انسجام ملی را بیش از گذشته تقویت کنیم.

رمضانی: حماسه دریاقلی سورانی نماد استمرار روحیه جان‌فدایی است

علی رمضانی، مدیرعامل باغ کتاب تهران، نیز با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی این مجموعه گفت: باغ کتاب تهران در چهار حوزه فرهنگی، هنری و سینمایی، علم و فناوری و فراغت و سرگرمی به مردم خدمات ارائه می‌کند و دو کتاب‌فروشی با مساحتی حدود چهار هزار مترمربع بخشی از ظرفیت‌های این مجموعه است.

وی با اشاره به فضاسازی انجام‌شده برای برگزاری مراسم خاطرنشان کرد: تصاویر به‌نمایش‌درآمده، تلاش کرده‌اند حال‌وهوای آبادان قهرمان را به این فضا منتقل کنند؛ از نخلستان‌هایی که شهید دریاقلی به سمت آنها رکاب زد تا رودخانه بهمن‌شیر، پالایشگاه و دیگر نماد‌های این منطقه.

رمضانی ابراز امیدواری کرد: برگزاری چنین برنامه‌هایی باید لبیکی به استمرار تاریخی روحیه جان‌فدایی در میان آحاد ملت ایران باشد؛ روحیه‌ای که در دفاع از ایران اسلامی و پاسداری از ارزش‌ها جلوه‌گر می‌شود.

تجلیل از خانواده شهید و فعالان عرصه فرهنگ و رسانه

در بخش دیگری از این مراسم، از رضا سورانی (فرزند شهید دریاقلی سورانی) و جانباز حسین محمدی (از نیرو‌های هوافضای سپاه که در جنگ ۱۲ روزه به درجه رفیع جانبازی نائل آمده بود) تجلیل به عمل آمد. همچنین کتاب «دریاقلی؛ برگرفته از زندگی شهید دریاقلی سورانی» نوشته نجمه جوادی معرفی شد و از نجمه جوادی، فاطمه بگزاده (نویسنده کتاب «دریای آبادان»)، علی‌اصغر پورمحمدی (اولین خبرنگار حاضر در واقعه آبادان)، محمدرضا ترکی (شاعر سروده «دریاقلی رکاب بزن، یا علی بگو»)، طاهر شیخ‌الحکمایی (سازنده تندیس دریاقلی)، سید احمد علایی (فیلم سینمایی «شب واقعه») و حبیب احمدزاده (تولید مستند درباره شهید سورانی) تقدیر شد.