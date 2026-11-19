باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - قطر و پاکستان تفاهم‌نامه‌ای با عنوان «همکاری امنیتی میان نیروی امنیت داخلی قطر و نیرو‌های انتظامی فدرال پاکستان» امضا کردند.

این توافق‌نامه در اسلام‌آباد و با حضور وزرای کشور پاکستان و قطر به امضا رسید.

وزارت کشور قطر پیش‌تر اعلام کرده بود که دو طرف در جریان این دیدار، همکاری‌های امنیتی دوجانبه را بررسی و راه‌های تقویت و توسعه بیشتر آن را ارزیابی می‌کنند.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، همکاری دو کشور در زمینه تبادل اطلاعات و تجربیات امنیتی، آموزش نیرو‌های انتظامی، مقابله با جرایم سایبری و مبارزه با قاچاق مواد مخدر گسترش خواهد یافت.

همچنین قطر قرار است در تجهیز آکادمی ملی پلیس پاکستان مشارکت کرده و یک میدان تیراندازی مجهز در این مرکز آموزشی احداث کند.

وزیر کشور پاکستان نیز با اشاره به همکاری‌های پیشین دو کشور در زمینه مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد که طی چهار سال گذشته، با همکاری قطر، ۳۰۰ پرونده مرتبط با مواد مخدر شناسایی و پیگیری شده است.

منبع: الجزیره