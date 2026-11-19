باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -در جریان اجتماعات مردمی شبانه در قم نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامایش اقتدار پهپادی، جلوهای از توانمندی‌های دفاعی و بازدارندگی کشور را به نمایش گذاشت.

این نمایش، در فضایی سرشار از شور و حمایت مردمی همراه بود و شهروندان قمی با حضور پرشور خود، بار دیگر حمایت خود را از نیروهای مسلح و اقتدار دفاعی کشور اعلام کردند.

نمایش اقتدار نظامی،در این اجتماعات، پیامی روشن به دشمنان بود که هرگونه تهدید علیه ایران اسلامی با پاسخ قاطع و کوبنده روبه‌رو خواهد شد. مردم قم در این اجتماعات، ضمن اعلام حمایت از نیروهای مسلح، بر ضرورت تقویت توان دفاعی کشور تأکید کردند و خواستار ادامه روند پیشرفت‌های دفاعی شدند.

عکس:امیرعلی صادقلو