باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور با اشاره به عبور موج بارشی از کشور، امشب پنجشنبه برای ۱۴ استان از جمله تهران در برخی ساعات، بارندگی، رعدوبرق و وزش باد شدید را شاهد هستیم.

وی با عبور موج بارشی از کشور، امشب در برخی نقاط استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، کرمانشاه، زنجان، قزوین، البرز، تهران، ارتفاعات استان‌های گیلان و مازندران، شمال همدان، جنوب شرق لرستان، شمال غرب چهارمحال و بختیاری و شمال شرق خوزستان در برخی ساعات بارندگی، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در ارتفاعات و نقاط سردسیر بارش برف را شاهد هستیم.

وی افزود:این وضعیت فردا در استان‌های مازندران، گلستان، خراسان‌های شمالی و رضوی و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی رخ خواهد داد. همچنین امروز در ساعات بعدازظهر و شب در ارتفاعات هرمزگان رگبار و رعدوبرق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

او گفت: شنبه جوی آرام در غالب مناطق کشور خواهیم داشت. در بعدازظهر یکشنبه در شمال غرب و دوشنبه در نوار شمالی کشور بارش پیش‌بینی شده است.

وی افزود:فردا در مناطق شمال غرب، غرب، بخش‌هایی از مرکز، دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و شمال شرق کشور در برخی ساعات وزش باد شدید و در استان‌های گیلان و اردبیل وزش باد گرم جنوبی پیش‌بینی می‌شود.