باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - نشریه پولیتیکو در گزارشی به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا امروز (پنجشنبه) به‌صورت تلفنی با متحدان اروپایی اوکراین گفت‌و‌گو کرده و به‌شدت نسبت به ادامه اختصاص کمک نظامی به اوکراین ابراز تردید کرده است.

بر این اساس، گفته شده ترامپ ساعاتی پس از پایان دیدار با ولادیمیر پوتین و شی جین‌پینگ، روسای جمهور روسیه و چین در شهر شنژن، از داخل هواپیمای ریاست‌جمهوری با برلین تماس گرفت و گفت پوتین برای مذاکره با هدف برقراری صلح در اوکراین جدی است.

به گفته منابع آگاه، ترامپ در این تماس به‌شدت نسبت به اختصاص میلیارد‌ها دلار کمک بیشتر به اوکراین از سوی ائتلاف موسوم به «ائتلاف مشتاقان» ابراز تردید کرد.

«ائتلاف مشتاقان» گروهی از کشور‌های عمدتاً اروپایی است که با هدف هماهنگی حمایت‌های سیاسی، نظامی و امنیتی از اوکراین شکل گرفته است.

یکی منابع آگاه می‌گوید که ترامپ به‌طور کلی صحبت می‌کرد و به سران کشور‌ها یادآور شد که افراد زیادی در این جنگ جان خود را از دست می‌دهند و کشور‌ها باید از هدر دادن پول در این جنگ دست بردارند.

به گفته این منبع، ترامپ همچنین به سران کشور‌ها گفت پوتین آماده است برای دستیابی به توافق صلح وارد مذاکره شود.

ترامپ، پوتین و شی، رؤسای جمهور آمریکا، روسیه و چین امروز (پنجشنبه) در شهر شنژن چین و در حاشیه نشست همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه دیداری سه‌جانبه برگزار کردند. این نشست نخستین دیدار سه‌جانبه سران این سه کشور بود.

در همین حال، هم‌زمان با دیدار ترامپ و پوتین در چین، سران شماری از کشور‌های اروپایی از جمله آلمان، فرانسه، انگلیس، لهستان و ایتالیا به همراه دبیرکل ناتو در برلین گرد هم آمدند تا حمایت خود از اوکراین را اعلام کرده و درباره تضمین‌های امنیتی این کشور پس از برقراری آتش‌بس گفت‌و‌گو کنند.

کشور‌های اروپایی نگران‌اند که آمریکا و روسیه درباره آینده جنگ اوکراین به توافقی برسند که بدون مشارکت کی‌یف و متحدان اروپایی آن شکل گرفته باشد.

منبع: پولیتیکو