باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزیر نفت عراق از تداوم گفت‌و‌گو با سازمان کشور‌های صادرکننده نفت (اوپک) برای افزایش سقف تولید و سهمیه نفتی این کشور خبر داد و اعلام کرد وزارت نفت عراق سال آینده دور هفتم مناقصه‌های نفتی مربوط به بلوک‌ها و میدان‌های توسعه‌نیافته را برگزار خواهد کرد.

وزارت نفت عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد باسم محمد خضیر العبادی، وزیر نفت، روز پنجشنبه در نشستی گسترده با حضور نمایندگان شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی شرکت کرد. این نشست با شعار «با هم به سوی تولید روزانه ۱۰ میلیون بشکه نفت» و با هدف بررسی راهکار‌های افزایش ظرفیت تولید و توسعه زیرساخت‌های بخش نفت برگزار شد.

العبادی در سخنرانی خود در این نشست، بر ضرورت تشدید تلاش شرکت‌های بهره‌بردار میادین نفتی برای افزایش ظرفیت تولید و رساندن آن به بالاترین سطح ممکن از نظر فنی و عملیاتی تأکید کرد.

وی همچنین خواستار تسریع در اجرای برنامه‌ها و اقدامات لازم برای افزایش سطح تولید و رفع موانع و چالش‌های پیش روی فعالیت شرکت‌ها شد و گفت این اقدامات به تحقق اهداف مشترک کمک خواهد کرد.

وزیر نفت عراق با بیان اینکه این وزارتخانه شرکت‌های سرمایه‌گذاری را صرفا پیمانکارانی برای اجرای تعهدات مشخص نمی‌داند، تاکید کرد این شرکت‌ها شرکای اصلی در توسعه صنعت نفت و گاز عراق به شمار می‌روند.

العبادی همچنین از ادامه گفت‌و‌گو‌ها با اوپک درباره افزایش سقف تولید و سهمیه نفتی عراق خبر داد و گفت این موضوع باید متناسب با نیاز‌های کشور، شرایط استثنایی آن و ضرورت افزایش درآمد‌های مالی برای توسعه زیرساخت‌ها باشد.

وی در پایان بر ضرورت به‌کارگیری نیروی کار عراقی در تخصص‌های مختلف از سوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری تاکید کرد و خواستار اجرای این روند در استان بصره و دیگر استان‌های عراق، بر اساس سازوکار‌های شفاف و علنی شد تا فرصت‌های شغلی مناسبی برای شهروندان فراهم شود.

منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)