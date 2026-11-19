باشگاه خبرنگاران جوان - گزارش اندیشکده آمریکایی «اولویت‌های دفاعی» از خسارت میلیاردی به تأسیسات نظامی آمریکا در منطقه خبر می‌دهد؛ خسارت‌هایی که برآوردها آن را بیش از ۶۵ میلیارد دلار تخمین می‌زنند. کشورهای میزبان این پایگاه‌ها نیز در حوزه‌هایی مانند انرژی و گردشگری آسیب دیده‌اند و واشنگتن خواستار جبران بخشی از هزینه‌های جنگ و بازسازی تأسیسات از سوی متحدان عرب خود شده است.

در کنار این خسارت‌ها، بسته ماندن تنگه هرمز بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد شش کشور عربی شورای همکاری خلیج فارس زیان وارد کرده و این رقم ممکن است طی چهار سال به ۷۹۰ میلیارد دلار برسد. محاصره دریایی ایران نیز روزانه بیش از ۳۲ میلیون دلار برای آمریکا هزینه دارد؛ در حالی که تحلیلگران آمریکایی معتقدند حتی اعزام ناوهای هواپیمابر بیشتر هم راهبردی برای باز کردن گره تنگه هرمز نیست.