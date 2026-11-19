باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - آرتور میلر، معاون مسئول امور مالی پنتاگون می‌گوید جنگ علیه ایران از ماه فوریه (اسفند) تاکنون بیش از ۴۸ میلیارد دلار برای مالیات‌دهندگان آمریکایی هزینه داشته است.

این مقام آمریکایی خطاب به قانون‌گذاران کنگره توضیح داد که هزینه این جنگ تا ۱۳ نوامبر (جمعه، ۲۲ آبان) به ۴۸.۳ میلیارد دلار رسیده است.

پیش از این و در اواخر مهر، فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) هزینه‌های جنگ را حدود ۴۷.۱ میلیارد دلار تخمین زده بود.

در همین حال، برخی منابع می‌گویند هزینه نظامی این جنگ برای آمریکا حتی از ارقام رسمی اعلام شده نیز بالاتر است. بر این اساس، اوایل اردیبهشت و زمانی که میزان هزینه جنگ به طور رسمی حدود ۲۵ میلیارد دلار اعلام شده بود، شبکه سی‌بی‌اس به نقل از یک مقام آگاه آمریکایی اعلام کرد که هزینه حملات نظامی ایالات متحده بسیار بیشتر از رقم اعلام‌شده توسط پنتاگون بوده و به حدود ۵۰ میلیارد دلار می‌رسد.

به گفته این منبع، رقم اعلام‌شده توسط پنتاگون شامل هزینه تجهیزات آسیب‌دیده یا از دست‌رفته در جریان عملیات نمی‌شود.

در اواخر تابستان نیز، ۴۶ سناتور از پنتاگون خواستند علاوه بر هزینه مهمات و عملیات نظامی، خسارات واردشده به پایگاه‌ها، هواپیما‌ها و تجهیزات آمریکایی و هزینه‌های غیرمستقیم جنگ را نیز محاسبه و اعلام کند. آنها معتقد بودند اطلاعات ارائه‌شده از سوی وزارت دفاع برای نظارت مالی کنگره کافی نیست.

منبع: الجزیره