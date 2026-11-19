باشگاه خبرنگاران جوان - متن بیانیه وزارت امور خارجه به شرح زیر است:

«وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین، به ویژه در غزه را به شدت محکوم می‌کند و بر ضرورت اقدام عاجل و مؤثر جامعه جهانی برای توقف نسل‌کشی و مؤاخذه و مجازات جنایتکاران صهیونیست تأکید می‌نماید. وزارت امور خارجه همچنین جنایات رژیم اشغالگر و اقدامات تروریستی شهرک‌نشینان صهیونیست علیه فلسطینیان در کرانه باختری - که جدیدترین مورد آن آتش زدن مسجد الدحی بوده است - را به شدت محکوم می‌کند.

در حالی که غزه در نتیجه بمباران‌های گسترده تبدیل به تلی از خاک و آوار شده و مردم آواره غزه در سرمای زمستان حتی از دسترسی به چادر برای در امان ماندن از سرما و باران محروم شده‌اند، نظامیان صهیونیست با یورش به مرکز غزه در صدد تشدید طرح نسل‌کشی و کشتار بیشتر مردم است.

بی‌عملی تحمیل شده بر نهاد‌های بین‌المللی از سوی آمریکا و حامیان رژیم اشغالگر، موجب تجری بیشتر این رژیم و استمرار نقض فاحش حقوق بنیادین ملت فلسطین شده است. بدون تردید آمریکا و دیگر حامیان رژیم اشغالگر به ویژه آلمان به عنوان دومین فروشنده تسلیحات به این رژیم، و نیز انگلیس، فرانسه و کانادا که به انحای مختلف این رژیم را در برابر هرگونه مؤاخذه و مجازات مصون نگه داشته‌اند، شریک جنایات ارتکابی در غزه هستند. همچنین کلیه طرف‌هایی که در توافق آتش بس مورخ ۹ اکتبر ۲۰۲۵ در شرم الشیخ حضور و مشارکت داشتند برای توقف جنایات رژیم اشغالگر مسئولیت مستقیم دارند.

جمهوری اسلامی ایران مسئولیت کلیه دولت‌ها وفق منشور سازمان ملل و حقوق بین‌الملل برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین جهت تحقق حق تعیین سرنوشت و رهایی از شر اشغالگری، آپارتاید و استعمار خشن را یادآور میشود و تأکید می‌کند که همه کشور‌ها طبق اسناد ذیربط بین‌المللی خصوصا «معاهده مقابله با نسل کشی» و «معاهدات چهارگانه ژنو ۱۹۴۹» مکلفند برای توقف نسل‌کشی و جنایات جنگی که به صورت مستمر در غزه و کرانه باختری در حال وقوع است اقدام کنند.

وزارت امور خارجه همچنین با محکوم کردن کارشکنی‌های مداوم هیات حاکمه آمریکا در روند رسیدگی به جنایات ارتکابی رژیم صهیونیستی به‌ویژه از طریق تحریم و ارعاب قضات دیوان بین‌المللی کیفری مسئولیت کلیه کشور‌ها را برای محاکمه و مجازات سرکردگان رژیم صهیونیستی به خاطر ارتکاب جنایات بین‌المللی خاطرنشان می‌کند.

جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر حمایت همه جانبه از ملت فلسطین تا تحقق حق تعیین سرنوشت و تشکیل دولت مستقل فلسطینی به پایتختی قدس شریف سازمان همکاری اسلامی (OIC) و کلیه کشور‌های اسلامی را به اتخاذ تدابیر فوری برای استفاده از همه ظرفیت‌های این سازمان و دیگر نهاد‌های بین‌المللی جهت مقابله با نسل‌کشی فلسطینیان فرا می‌خواند.»