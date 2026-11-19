باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - قیمت نفت امروز (پنجشنبه) در پی انتشار گزارش‌هایی درباره اختلال در تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز، اندکی افزایش یافت.

بر این اساس، نفت خام برنت در ساعت ۱۶:۱۹ به وقت گرینویچ با ۶۳ سنت افزایش، معادل ۰.۶۹ درصد، به ۹۲ دلار و ۵۸ سنت در هر بشکه رسید.

همچنین نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در ماه دسامبر با یک دلار و ۱۰ سنت افزایش، معادل ۱.۳۲ درصد، به میزان ۸۴ دلار و ۳۶ سنت در هر بشکه معامله شد.

این افزایش قیمت پس از آن رخ داد برخی رسانه‌ها گزارش دادند دست‌کم دو نفتکش در پی برخورد با مین‌های دریایی در تنگه هرمز دچار انفجار شده‌اند.

در ادامه، روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که از صبح امروز، سه نفتکش متخلف که بدون توجه به هشدار‌های نیروی دریایی ارتش و با خاموش کردن سامانه‌های ناوبری در منطقه ممنوعه شرق تنگه هرمز تردد می‌کردند، با برخورد به مین‌های دریایی، دچار حریق و متوقف شدند.

در این بیانیه آمده است: «هرگونه تردد در تنگه هرمز منوط به تبعیت از ضوابط اعلام‌شده از سوی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، انجام هماهنگی‌های لازم، انتخاب کریدور‌های دریایی مجاز و فعال نگه‌داشتن تجهیزات رهگیری و ناوبری است و عبور بدون رعایت این الزامات نتیجه‌ای جز برخورد با مین دریایی و آتش سوزی در پی نخواهد داشت».

منبع: الجزیره