باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر روز پنجشنبه تاکید کرد اروپا ابزار‌های سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی لازم برای اعمال فشار بر رژیم تروریستی اسرائیل به‌منظور توقف تجاوزات این رژیم به غزه، کرانه باختری و لبنان را در اختیار دارد، اما تاکنون تصمیمی برای استفاده از این ظرفیت‌ها نگرفته است. وی ادعا کرد مشکل اروپا ناتوانی در تاثیرگذاری نیست، بلکه فقدان اراده سیاسی است.

الانصاری این اظهارات را در جریان حضور در دوازدهمین دوره «مجمع گفت‌و‌گو‌های مدیترانه» مطرح کرد که از ۱۸ تا ۲۰ نوامبر در شهر ناپل ایتالیا برگزار می‌شود. او در این نشست درباره پیامد‌های جنگ در منطقه بر نظام بین‌الملل، آینده همکاری‌های کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس و نقش اروپا در حل بحران‌های بین‌المللی سخن گفت.

الانصاری با تاکید بر اینکه اروپا می‌تواند نقش موثری در توقف تشدید تنش‌های رژیم تروریستی اسرائیل ایفا کند، این پرسش را مطرح کرد که پس از آمریکا، کدام طرف توانایی دارد رژیم تروریستی اسرائیل را به پایبندی به حقوق بین‌الملل بشردوستانه وادار کند؟

وی گفت اروپا از روابط سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی برخوردار است که امکان مداخله موثر را برای آن فراهم می‌کند، اما تاکنون تصمیمی برای ایفای چنین نقشی نگرفته است. او افزود: «مسئله، خودداری اروپا از اقدام است، نه ناتوانی آن در تاثیرگذاری.»

افزایش همکاری‌های نظامی کشور‌های خلیج فارس

الانصاری درباره وضعیت همکاری‌های کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز اذعان کرد که سطح همگرایی میان این کشور‌ها هنوز به حد مطلوب نرسیده است، اما تاکید کرد همکاری عملی میان اعضا از زمان آغاز جنگ به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.

وی از تشدید هماهنگی‌ها در زمینه سامانه‌های راداری و همکاری‌های اطلاعاتی و نظامی خبر داد و گفت کشور‌های عضو همچنین در حال هماهنگ‌سازی مواضع خود در قبال ایران هستند.

الانصاری با اشاره به اینکه نشست‌های میان مقام‌های کشور‌های خلیج فارس تقریبا به‌صورت روزانه برگزار می‌شود، گفت سطح هماهنگی‌ها فراتر از مواردی است که می‌توان در بیانیه‌های رسمی اعلام کرد. وی افزود کشور‌های عضو شورای همکاری برای تقویت توان نظامی و امنیتی خود با شرکای منطقه‌ای، از جمله ترکیه، نیز همکاری می‌کنند.

او تاکید کرد توافق‌های نظامی جدید در غرب آسیا با هدف جایگزینی ائتلاف‌های موجود شکل نگرفته‌اند، بلکه هدف آنها تنوع‌بخشی به مشارکت‌ها و تقویت توان جمعی برای مقابله با چالش‌هاست.

الانصاری توضیح داد که هدف این همکاری‌ها فراتر از خرید تسلیحات یا میزبانی نیرو‌های خارجی است و ایجاد یک پایگاه صنعتی نظامی مشترک و زنجیره‌های تامین مقاوم‌تر در برابر بحران‌ها را نیز شامل می‌شود.

وی در عین حال با مقایسه شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا از نظر ساختار نهادی مخالفت کرد و گفت این شورا متشکل از شش کشور مستقل است که همکاری راهبردی دارند، اما یک سازمان فراملی با اختیارات حاکمیتی بر اعضای خود نیست.

الانصاری همچنین ادعا کرد که اختلاف در برخی اظهارات و مواضع کشور‌های خلیج فارس به معنای نبود هماهنگی میان آنها نیست، زیرا ساختار شورای همکاری با نهاد‌های اروپایی تفاوت دارد.

منبع: الجزیره