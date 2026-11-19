باشگاه خبرنگاران جوان- احمد میدری روز پنجشنبه در شورای برنامه‌ریزی مازندران در ساری از واگذاری اختیار استفاده از ۱۱ ملک سازمان تأمین اجتماعی در مازندران به استاندار برای کمک به تکمیل طرح‌های درمانی خبر داد و افزود: اجرای بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز از اول آذرماه با افزایش سهم پرداختی سازمان آغاز می‌شود.

وی با اشاره به راهبرد‌های دولت چهاردهم اظهار کرد: یکی از برنامه‌های دولت، رفع معضلات اجتماعی با رویکرد محله‌محوری است و در این مسیر، مسائل و نیاز‌های اجتماعی باید با مشارکت و ظرفیت‌های محلی پیگیری شود.

این مقام مسئول ادامه داد: واگذاری اختیارات به استانداران برای توسعه همه‌جانبه استان‌ها از دیگر راهبرد‌های دولت چهاردهم است تا تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌ها متناسب با ظرفیت‌ها و نیاز‌های هر منطقه دنبال شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ظرفیت املاک سازمان تأمین اجتماعی در مازندران تصریح کرد: ۱۱ ملک متعلق به این سازمان در سطح استان وجود دارد که با اختیار استاندار می‌توان از ظرفیت آنها برای تکمیل طرح‌های درمانی استفاده کرد.

میدری همچنین از خرید تجهیزات آنژیوگرافی بیمارستان ولیعصر قائم‌شهر خبر داد و گفت: این تجهیزات خریداری شده و به‌زودی نصب و راه‌اندازی خواهد شد.

وی تجهیز بخش گردشگری و هتلداری مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای ساری را نیز از دیگر مصوبات برشمرد و افزود: این موضوع در دستور کار قرار دارد و به‌زودی اجرایی می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: اجرای بیمه تکمیلی بازنشستگان از اول آذرماه آغاز می‌شود و سهم سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت هزینه‌های آن از ۳۰ به ۳۵ درصد افزایش می‌یابد.

میدری خاطرنشان کرد: برای تأمین رضایت بازنشستگان، ۳۰ هزار میلیارد تومان (۳۰ همت) به شرکت بیمه طرف قرارداد پرداخت شده است.