باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -مراسم بزرگداشت امام شهید و ۶۲۵۰ شهید استان قم، به مناسبت هفته بسیج و همزمان با سالگرد شهادت سرلشکر مهدی زین‌الدین از فرماندهان برجسته و تأثیرگذار دفاع مقدس در حرم امامزاده موسی مبرقع علیه السلام برگزار شد. در این مراسم که با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، خانواده‌های شهدا و ایثارگران، مسئولان کشوری و لشکری و جمعی از نیرو‌های مسلح همراه بود، یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و امام شهید گرامی داشته شد.

شرکت کنندگان در این یادواره بر ادامه مسیر نورانی شهدا و پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

در این مراسم، برنامه‌های مختلفی از جمله مدیحه‌سرایی، مرثیه‌خوانی و شعر خوانی و اجرای گروه سرود هتنا برگزار شد و حاضران با قرائت فاتحه و ذکر مصیبت اهل بیت (ع)، یاد شهدا را گرامی داشتند.

استان قم در دوران هشت سال دفاع مقدس و جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، ۶ هزار و ۲۵۰ شهید تقدیم اسلام و انقلاب اسلامی کرده است.

عکس: محمد محسن زاده