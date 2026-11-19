باشگاه خبرنگاران جوان- سید رضا صالحی امیری، شامگاه پنجشنبه در حاشیه بازدید از طرح‌های گردشگری بافق یزد در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا افزود: مردم ما کمبود‌هایی دارند و از برخی مشکلات و گرانی‌ها مطلع هستیم و عذر خواهیم، اما دولت علاوه بر توان دفاعی کشور و مقاومت نیرو‌های مسلح، نسبت به تامین اقلام اساسی هم اقدام کرده است.

وی ادامه داد: تامین کالا‌های اساسی و پرداخت یارانه، همزمان با ارائه سبدکالا برخی از این اقدامات است و دولت برای معیشت مردم همه توان خود را بکار گرفته است.

صالحی امیری در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا در مورد هدف از سفر به یزد، اظهار داشت: حامل ابلاغ سلام رییس جمهور به مردم خونگرم استان یزد هستم و یزد در مثلث طلایی با استان‌های اصفهان و شیراز قرار دارد و ما همه را در یک مثلث می‌بینیم..

وی ادامه داد: استان یزد دارای ظرفیت‌های بی بدیلی است و ما امروز در سفر به شهرستان‌های بهاباد و بافق از بافت تاریخی و گردشگری این ۲ شهرستان بازدید داشتیم و مصوباتی برای این پروژه‌ها انجام خواهد شد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: در شهرستان بهاباد از منطقه در حال کاوش گور کافران بازدید شد و نتایج خوبی از کاوش‌ها به دست آمده و این جغرافیا بسیار مهم است و بعد از کاوش نتایج آن اعلام خواهد شد.

صالحی امیری افزود: موزه زیبایی نیز در شهر بهاباد ایجاد شده که بسیار با ارزش است و می‌تواند به عنوان الگویی در سراسر کشور اجرا شود و ما نیز قطعا حمایت‌هایی از این مجموعه خواهیم داشت.

وی ادامه داد: کویر استان یزد و بافت شنی منحصر‌به‌فرد آن می‌تواند ظرفیت بزرگی برای گردشگری خارجی علاوه بر گردشگری داخلی باشد و ما نیز در هدف گذاری برنامه‌های گردشگری ملی این بافت ارزشمند را خواهیم دید و این استان یکی از ظرفیت‌های مهم گردشگری است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: هر گونه حمایتی در قالب تسهیلات و دیگر حمایت‌ها را از بافت تاریخی و گردشگری ارزشمند استان یزد خواهیم داشت، اما باید از توان مسئولیت اجتماعی صنایع و معادن این استان نیز استفاده شود تا شاهد رونق بیشتر بخش گردشگری و میراثی این استان باشیم.

وزیر میراث فرهنگی روز پنجشنبه به استان یزد سفر و از شهرستان‌های بافق و بهاباد بازدید کرد.