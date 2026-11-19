باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی نیروی دریایی ارتش اعلام کرد: این نفتکش سامانه‌های ناوبری خود را خاموش کرده بود.

بامداد امروز نیز یک نفتکش متخلف دیگر، با برخورد به مین دریایی دچار حریق شده بود.

تمامی شناور‌هایی که قصد عبور از این گذرگاه راهبردی را دارند، باید پیش از ورود، هماهنگی‌های لازم را با نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران انجام داده و از مسیر‌های دریایی مجاز تردد کنند و سامانه‌های شناسایی، ردیابی و هدایت خود را در تمام مدت مسیر فعال نگه دارند.

رعایت این الزامات، شرط اساسی تأمین امنیت و امکان عبور شناور‌ها از این آبراه است.