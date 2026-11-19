باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یحیی سریع، سخنگوی نظامی انصارالله یمن شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که نیرو‌های این جنبش چند مکان را در عربستان هدف قرار داده‌اند.

او در بیانیه‌ای اعلام کرد که یک مرکز مالی در شهر اقتصادی ملک عبدالله در ساحل دریای سرخ، شرکت پتروشیمی الصدف در شهر صنعتی جبیل واقع در منطقه شرقی عربستان، پایگاه هوایی خمیس مشیط در جنوب غربی عربستان و فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض، اهداف این حملات بوده‌اند.

شرکت پتروشیمی الصدف یکی از مجموعه‌های بسیار مهم صنعت پتروشیمی عربستان است و حاصل مشارکت شرکت نفتی دولتی آرامکو و شرکت آمریکایی داو کمیکال است. سرمایه‌گذاری اولیه در این پروژه حدود ۲۰ میلیارد دلار بود.

منبع: الجزیره