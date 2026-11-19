باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بانک «جی‌پی مورگان چیس»، بزرگ‌ترین بانک آمریکا، شامگاه پنجشنبه اعلام کرد برخی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات به این بانک هدف حمله سایبری قرار گرفته‌اند. هم‌زمان شرکت‌های ویزا و مسترکارت نیز از حمله‌ای مشابه به برخی از ارائه‌دهندگان خدمات خود خبر دادند.

سخنگوی جی‌پی مورگان اعلام کرد: «بر اساس تحقیقات انجام‌شده تاکنون، معتقدیم مهاجمان توانسته‌اند به بخشی از اطلاعات بازاریابی ذخیره‌شده نزد این شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات دسترسی پیدا کنند؛ اطلاعاتی که ممکن است شامل نام برخی مشتریان و نشانی‌های ایمیل آنها باشد.» این بانک مستقیما با مشتریان احتمالی تحت تاثیر این حمله تماس خواهد گرفت.

سخنگوی بانک همچنین تاکید کرد: «این حادثه هیچ ارتباطی با اختلال خدماتی که برخی مشتریان در اوایل هفته جاری تجربه کردند، ندارد.»

جی‌پی مورگان در اوایل هفته جاری به دلیل نقص نرم‌افزاری که بانک‌های دیگری را نیز تحت تاثیر قرار داده بود، در انجام برخی تراکنش‌ها با مشکل مواجه شد و اختلالاتی در خدمات آن به وجود آمد.

این حوادث در حالی رخ داده است که در روز‌های اخیر نیز مشکلات دیگری در بخش‌های مختلف خدماتی آمریکا گزارش شده است؛ از جمله تصمیم اداره هوانوردی فدرال برای توقف تمامی پرواز‌ها در سراسر کشور که هفته گذشته موجب اختلال در سفر‌ها شد، قطعی جهانی خدمات ایمیل شرکت مایکروسافت و حمله سایبری گسترده به پلتفرم مبادلات ارز‌های دیجیتال بایننس در ماه گذشته.

یکی از مدیران ارشد این صنعت گفت پس از اختلال خدمات بانکی، بانک‌ها پرسش‌هایی از سوی دفتر کنترل‌کننده ارز آمریکا دریافت کردند. به گفته وی، نهاد ناظر بر بخش بانکی آمریکا در تلاش است پیامد‌های این اختلال را بررسی کند و جزئیات نحوه ارتباط با مشتریان را به دست آورد.

منبع دیگری نیز اعلام کرد وزارت خزانه‌داری آمریکا و دفتر کنترل‌کننده ارز، چند دقیقه پس از گزارش این حادثه با بانک‌ها تماس گرفتند تا اطمینان حاصل کنند مشکل مهار شده و این اتفاق ناشی از یک حمله سایبری به خود بانک‌ها نبوده است. وی افزود این دفتر پس از وقوع حوادث مشابه، بررسی‌های معمول خود را انجام می‌دهد.

در همین روز، یعنی ۱۶ نوامبر، همان گروه هکری مدعی شد به اطلاعاتی مربوط به شرکت‌های ویزا و مسترکارت نیز دست یافته و داده‌هایی را در این زمینه منتشر کرد.

سخنگوی ویزا اعلام کرد این شرکت از موضوع مطلع است و ادعا کرد: «این مسئله به حادثه‌ای مربوط می‌شود که برای یکی از ارائه‌دهندگان خدمات خارجی در منطقه آسیا و اقیانوسیه رخ داده است. سامانه‌های ویزا تحت تاثیر قرار نگرفته‌اند و این شرکت در این حادثه نقشی نداشته است. همچنین هیچ‌یک از اطلاعات مربوط به پرداخت‌ها، از جمله شماره کارت‌ها، تحت تاثیر قرار نگرفته‌اند.»

سخنگوی مسترکارت نیز گفت این شرکت اخیرا از حادثه‌ای در یکی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات خارجی مطلع شده است که در نتیجه آن، تعداد محدودی از نشانی‌های ایمیل مربوط به گروه کوچکی از دارندگان کارت‌های ثبت‌نام‌شده در یک برنامه مزایای مشخص افشا شده است.

وی تاکید کرد: «هیچ تاثیری بر شبکه پرداخت مسترکارت یا توانایی افراد برای استفاده از کارت‌هایشان وجود ندارد.»

منبع: النشره